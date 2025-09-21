به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا خدادادی رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی که برای شرکت در کنفرانس جهانی نمایندگان جوان پارلمان‌ها به لیما پایتخت پرو سفر کرده است، در نشستی با عنوان روندهای اخیر در برابری جنسیتی مشارکت کرده و به ایراد سخنرانی پرداخت.

بیش از ۶۰ درصد دانش‌آموختگان دانشگاه‌های ایران را بانوان تشکیل می‌دهند

خدادادی در ابتدا با اشاره به دستاوردهای کشورمان در حوزه عدالت جنسیتی، گفت: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ارزش‌های اسلامی گام‌های مؤثری در مسیر ارتقای جایگاه زنان و تحقق عدالت جنسیتی برداشته و با توانمندسازی زنان در ابعاد مختلف دستاوردهای چشمگیری کسب کرده است. امروز بیش از ۶۰ درصد دانش‌آموختگان دانشگاه‌های ایران را بانوان تشکیل می‌دهند و زنان ایرانی در عرصه گوناگون از جمله پزشکی، مهندسی، حقوق، علوم انسانی، فناوری اطلاعات و هنر نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی در ادامه افزود: همچنین جمهوری اسلامی ایران با تدوین قوانین مترقی در حوزه حقوق زنان، بستری مناسب برای ارتقای جایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان فراهم کرده است، همچنین در حوزه سلامت برنامه‌های جامع برای ارتقای سلامت مادران و کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان اجرا شده و ایران یکی از کشورهای پیشرو در منطقه است. در عرصه سیاسی و دیپلماسی مشارکت زنان در مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستاها و نهادهای تصمیم‌ساز گواه تقویت نقش زنان در فرایندهای تصمیم‌گیری است. همچنین زنان کارآفرین در توسعه کسب و کارهای نوین بویژه در زمینه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی و تجارت الکترونیک نقش کلیدی ایفا می‌کنند.

زنان ایرانی به هویت دینی و خانواده‌محور خود پایبند هستند

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان و تأثیرات آن بر زنان ایرانی، اظهار کرد: دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران با موانع جدی در مسیر تحقق کامل عدالت جنسیتی مواجه است؛ تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی که در تعارض آشکار با منشور ملل متحد و اصول بشردوستانه هستند، محدودیت‌های عمیقی بر توسعه و پیشرفت زنان ایرانی تحمیل کرده‌اند.

نماینده ملکان و لیلان در مجلس شورای اسلامی تحقق عدالت جنسیتی در سطح جهانی را نیازمند گفتگو، همکاری و احترام به تفاوت‌های فرهنگی و قومی دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران معتقد به الگوی سومی از زن در جامعه است که نه به صورت استفاده ابزاری و نه به صورت منفعل بلکه دارای نقش‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی است که در کنار آنها به هویت دینی و خانواده‌محور خود نیز پایبند است.

خدادادی در پایان سخنان خود با اشاره به نسل‌کشی مردم غزه توسط رژیم جنایتکار صهیونیستی گفت: وقتی در مورد حقوق زنان صحبت می‌کنیم بهتر است توجه داشته باشیم که در قسمتی از جهان یعنی فلسطین و غزه تمام خط قرمزهای حقوق بشری زیر پا گذاشته شده و همه زنان، مردان و کودکان به بدترین شیوه نسل کشی می‌شوند و از حقوق اولیه و انسانی خود محروم هستند.