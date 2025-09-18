داسیلوا: ترامپ امپراتور جهان نیست؛ حق وتو در شورای امنیت مضر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «این دین اکسپرس»، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل در سخنانی تصریح کرد: ترامپ امپراتور جهان نیست.
رئیس جمهور برزیل، در مصاحبهای اختصاصی با بیبیسی در این خصوص گفت که «هیچ رابطهای» با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ندارد.
لولا پیش از این نیز بارها از ترامپ انتقاد کرده است، اما این واضحترین اظهار نظر او تاکنون است که نشان میدهد تقریباً هیچ ارتباطی بین این دو مقام وجود ندارد.
لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا تعرفههای وضع شده از سوی دولت آمریکا را «کاملاً سیاسی» خواند و هشدار داد که مصرفکنندگان آمریکایی در نهایت برای محصولات برزیلی مانند قهوه و گوشت، هزینه بیشتری خواهند پرداخت.
وقتی از وی پرسیده شد که چرا سعی نکرده با ترامپ تماس بگیرد، دا سیلوا گفت: من هرگز این تماس را امتحان نکردم؛ زیرا او هرگز نمیخواست گفتگویی داشته باشد.
این مقام برزیلی همچنین گفت که از روزنامههای برزیلی در مورد تعرفهها مطلع شده و از ترامپ به خاطر اعلام آنها در رسانههای اجتماعی انتقاد و اضافه کرد که این یک راه «متمدنانه» برای برقراری ارتباط نیست.
وقتی از لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل در مورد رابطهاش با رئیس جمهور آمریکا سؤال شد، او صریح گفت: هیچ رابطهای وجود ندارد.
این مقام برزیلی در ادامه مصاحبه اش از سازمان ملل به خاطر اعطای حق وتو به ۵ عضو دائم شورای امنیت انتقاد کرد و گفت این موضوع مانع از حل مناقشات توسط سازمان ملل میشود و به کشورهایی که در جنگ جهانی دوم پیروز شدند، قدرت زیادی میدهد.
نظر شما