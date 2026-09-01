روایت حماسه مردم ایران در جنگ رمضان از زبان خبرنگار برزیلی

به گزارش خبرنگار مهر، در یکصدوهشتادمین شب حمله تروریستی به ایران، و بزرگداشت شهادت رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و نیز شهادت کودکان دانش آموز مدرسه میناب، و جمعی از فرماندهان ارشد و مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران به دست دشمن آمریکایی، اولین نشست سیاسی با حضور بزرگان، علما، دانشجویان، نمایندگان احزاب، شخصیت های برجسته رسانه ای، خبرنگاران و أصحاب رسانه های برزیلی و نیز جمعی از مسلمانان و غیرمسلمانان با ملیت‌های ایرانی، عراقی، لبنانی، به همت «مرکز اسلامی برزیل»، «مؤسسه رسانه ای الرساله» و «گروه دوستی ایران و برزیل» در شهر سائوپائولو برگزار شد.

این مراسم با تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم آغاز و با سخنرانی اساتید دانشگاه های برزیل و فعالان سیاسی و رسانه ای ادامه یافت.

ژواکیم جی کاروالیو Joaquiim de Carvalho، فعال رسانه‌ای، خبرنگار و مقاله نویس برزیلی، نگاه خودش و مردمان برزیل به ایران را که تحت تأثیر رسانه های غربی می باشد، و شناخت و اطلاعات درستی از وضعیت ایران ندارند، غیر قابل قبول دانست، و بیان داشت در طی شش ماه گذشته و پس از سفرش به ایران و شناخت بیشتر منطقه إحساس خود را اینگونه توصیف کرد: که انگار تا به حال در غاری تاریک بسر می برده و هم اکنون پا به دنیای بیرون نهاده و به تازگی حقایق و مظلومیت ایران برایش آشکار شده است.

لورا کاپریگلیونی Laura Caprigilione، نویسنده و خبرنگار مشهور و باسابقه و مقاله نویس برزیلی، که در سخنرانی خود با اشاره به خاطره ای از سفرش به ایران و شرکت در تجمعات شبانه بیان داشت: علی رغم اینکه هر لحظه امکان حمله دشمن آمریکایی و صهیونیستی وجود داشت، مردم شجاع ایران از پیر و جوان، زن و مرد و کودک خردسال در اجتماعات حضور داشتند، و نه شعار صلح و پایان جنگ، که شعار مرگ بر آمریکا و مقاومت و انتقام و هیهات من الذله سر می دادند، که این امر را نتیجه اعتقاد آنها و تأثیر و اهمیت حادثه کربلا و شهادت امام حسین علیه السلام در اعتقاد و روحیه بی نظیر ایرانیان بود.

وی همچنین اتحاد و برادری بین دو ملت ایران و عراق را مثال زدنی ذکر کرد، و خاطرنشان کرد: تصورش بر این بود که در اثر جنگ بین صدام و ایران، دو ملت با هم دوست نیستند، ولی در کمال ناباوری مراسم باشکوه و شورانگیز تشییع پیکر رهبر انقلاب در عراق را در دستان ملت عراق دید، که حتی در ایران تشییع پیکر رهبر انقلاب بدان صورت انجام نشد، که این خود نوید بخش آینده ای امیدوار کننده بین دو ملت در منطقه خواهد بود.

تام آلتمن Tom Altman، نویسنده و خبرنگار و مقاله نویس برزیلی و مدیرمرکز رسانه ای CEO de Opera Mundi در خصوص حضور ایرانیان در اجتماعات و میادین و علاقه شدید اقشار مختلف به وطنشان گفت، و افزود که ترامپ با راه اندازی این جنگ و جنایت هایی که مرتکب شد، باعث شد که حداقل تا ۳۰ سال دیگر ایرانی ها تمایلی به توافق و همراهی با آمریکا نداشته باشند.

وی هم چنین خاطر نشان کرد که در حین سفر و قبل از رسیدن به ایران، به این عشق و علاقه ایرانیان به میهنشان پی برد و گفت: در حالی که عموما در زمان جنگ افراد برای حفاظت از جان خود و خانواده اشان از کشور خارج می شوند، خانواده ۵ نفره ایرانی ساکن اسپانیا را در بین راه در ترکیه ملاقت کرد که آنها علی رغم مشغولیت به کار و تحصیل در اسپانیا در حال برگشتن به ایران بودند تا در کنار هم وطنانشان باشند و گفتند که کشورمان هم اکنون نیازمند حضور ماست.

روبینسون فارینازو Robinson Farinazzo، ژنرال بازنشسته ارتش و تحلیلگر مسائل سیاسی برزیلی در کانال Arte da Guerra، پیروزی ایران در جنگ میان این کشور و بزرگترین امپراطورهای نظامی جهان را بی سابقه و دور از انتظار توصیف کرد و به شکست آمریکا علیرغم برتری نظامی نیروی هوایی و ترور رهبر عالی ایران و برخی فرماندهان رده بالای نظامی اذعان داشت.

وی این پیروزی را نتیجه هوش و خلاقیت و ابتکار دانشمندان و نخبگان جوان ایرانی و هدایت خردمندانه رهبر شهید در طی سال های گذشته دانست، که توانستند با دارا بودن پهپادهای پیشرفته و موشک های نقطه زن برتری خود را در میدان نبرد به اثبات برسانند. روبینسون علت شکست آمریکا را هدف قرارگرفتن پایگاه های آمریکایی در منطقه غرب آسیا مخصوصا مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین توسط ایران عنوان کرد که باعث بر هم خورد توازن قوا در نیروهای آمریکایی شد، و خلیج فارس را به باتلاقی برای نیروهای آمریکایی تبدیل کرد که باعث شد آمریکایی ها دیگر جرأت حضور در آنجا را ندشته باشند.

همچنین شکست آمریکا باعث شد تا سایر کشورهای منطقه در سیاست ها و پیمان های دفاعی خود با آمریکا تجدید نظر و بازنگری جدی کنند، تا جایی که برای نخستین بار پیمان همکاری و دفاعی «مکه» میان عربستان و ترکیه و پاکستان بدون حضور آمریکا شکل گرفت.

با حضور حجت‌الاسلام شیخ حسین خلیلو از فعالان سیاسی و رسانه ای که همواره در دفاع و حمایت از محور مقاومت و مظلومیت ایران اسلامی، و همچنین محکومیت نظام سلطه و امپریالیسم از عمق وجود و با زبان و قلم و ابزار رسانه مواضع به حق خودشان را ابراز داشته اند، تقدیر و تشکر بعمل آمد و لوح تقدیری به یادبود تلاششان از طرف مؤسسه الرساله به ایشان اعطا گردید.

بخش پایانی این نشست به پخش ویدئوی کوتاهی درباره شهدای فعالین رسانه ای و خبرنگاران در جریان جنگ غزه و بیان مجاهدت أصحاب رسانه که توسط مؤسسه الرساله تهیه شده بود اختصاص یافت.