حسین کاجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در حاشیه مراسم یادواره شهدای جاوید اثر شاهرود با بیان اینکه اجلاسیه بزرگ سرداران و سه هزار شهید استان سمنان را در پیش داریم، ابراز کرد: این یادواره جریان و یک روند سازنده و معنوی را در جامعه جاری و ساری می‌سازد.

وی ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران این رویدادها، افزود: اجلاسیه های شهدا جامعه را بیمه می‌کند و در واقع باید گفت برگزاری این مراسم یک نوع قدردانی متقابل از بابت این نقش آفرینی معنوی شهدا از سوی ما بازماندگان است.

این راوی دفاع مقدس ضمن بیان اینکه ما با برگزاری این دست رویدادها یک نوع قدردانی از این بیمه گری شهدا و خون شهیدان انقلاب اسلامی را نمایش می‌دهیم، گفت: این رویدادها موجی از انگیزه، نشاط و امید را در جامعه جاری و ساری می‌سازد.



کاجی برگزاری این رویداد را افتخار آفرین دانست و تاکید کرد: مردم استان سمنان سه هزار شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کردند تا نشان دهند که در تمام صحنه‌ها از پیروزی انقلاب تا دفاع مقدس و حوادث و فتنه‌ها تا امروز پای ارزش‌ها ایستاده‌اند.

وی با بیان اینکه این اجلاسیه ها و یادواره‌ها در واقع برای امید آفرینی است زیرا همانطور که ما در سخنرانی‌ها نیز ذکر می‌کنیم، شهدا در واقع پیک‌های امام زمان (عج) هستند همانطور که ما در دوران دفاع مقدس شاهد بودیم که فرماندهان پیک‌هایی داشته و از طریق آنان پیام‌ها را انتقال می‌دادند.

این پژوهشگر دفاع مقدس با بیان اینکه شهدا دارای چنین جایگاه والایی هستند، بیان داشت: شهدا پیام ظهور را برای ما می‌آورند و به ما می‌گویند که ظهور نزدیک است و چقدر این سخت امید آفرین و انگیزه بخش محسوب می‌شود لذا ما با برگزاری این رویدادها در واقع زمینه سازی ظهور را گرامی می‌داریم.

کاجی البته به موضوع غزه و مقاومت مردم مظلوم اما مقاوم فلسطین هم اشاره کرد و ابراز داشت: متصدیان و برگزار کنندگان مراسم مرتبط با اجلاسیه بزرگ شهیدان استان سمنان و همچنین برنامه ریزان حتماً مردم غزه و ظلمی که به آنان روا داشته شده را نیز در برنامه‌های خود لحاظ کرده و مبادا آن را فراموش کنند.