به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سلیمی در آئین تجلیل از پرسنل و خانواده‌های ایثارگر گفت: بسیاری از خانواده‌ها و فرزندان طیفِ گرانقدر ایثارگر در کشور در شرایط سخت زندگی می‌کنند و رویکرد دولت چهاردهم توجه بیش از پیش به امور این عزیزان است.

حجت‌الاسلام سلیمی با اشاره به تغییر رویکرد دشمنان نظام، اظهار داشت: امروزه شیوه و راهبرد دشمنان در مواجهه با استقلالِ ایران اسلامی، تغییر کرده است و یکی از روش‌ها جنگ اقتصادی است.

وی افزود: در تمام این سال‌ها نیروهای ستادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با پشتیبانی قشرِ مستحکم صنعت‌گران و سرمایه‌گذاران عرصه‌ی تولید، در خطّ مقّدم مبارزه با دشمن مبارزه می‌کنند.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و هماهنگ‌کننده‌ی امور ایثارگران تصریح کرد: رشادت و شجاعت در ذات همه‌ی مردم ایران نهادینه شده و بخش صنعت که به تعبیر رهبر فرزانه‌ی انقلاب اسلامی پیشقراول توسعه‌ی اقتصادی کشور است؛ با نصب‌العین "اقتصاد مقاومتی" همواره در خنثی‌سازی تحریم ظالمانه‌ی جبهه‌ی اروپا و آمریکا (به‌عنوان نیروهای نیابتی رژیم صهیونیستی) عمل می‌کند.

پیش از آئین مذکور، با حضور مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و هماهنگ‌کننده‌ی امور ایثارگران، اعضای هیئت‌مدیره و معاونین شرکت شهرک‌های صنعتی چهارمحال و بختیاری بر یادمانِ شهید گمنام در شهرک صنعتی شهرکرد؛ مقام والای شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدّس، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیّت و سلامت و هم‌چنین شهدای دفاع مقدّس ۲ مورد تکریم قرار گرفت.

در پایان نیز با اهدای لوح تقدیر و هدایایی، از پرسنل و خانواده‌های ایثارگران در بخش‌های ستادی و اجرایی شرکت شهرک‌های صنعتی چهارمحال و بختیاری تجلیل به عمل آمد.