به گزارش خبرگزاری مهر، امید حاجتی، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، با اعلام این خبر افزود: با توجه به اهمیت روزافزون حفاظت از محیط زیست و لزوم آگاهی دقیق از قوانین و مقررات این حوزه، سازمان حفاظت محیط زیست برای نخستین بار در کشور بستر هوش مصنوعی دو زبانه قوانین و مقررات محیط زیستی را بر پایه کتاب مجموعه قوانین و مقررات محیط زیستی کشور طراحی و آمادهسازی کرده است.
وی افزود: این بستر با استفاده از فناوریهای نوین هوش مصنوعی و قابلیت به روز آوری خودکار امکان جستجوی هوشمند، دستهبندی موضوعی، تحلیل محتوا و ارائه پاسخهای حقوقی دقیق را به زبانهای فارسی و انگلیسی فراهم میآورد. کاربران میتوانند بهسادگی به متن کامل قوانین، آئیننامهها، بخشنامهها و مصوبات محیط زیستی دسترسی داشته و در صورت نیاز، ترجمه انگلیسی آنها را نیز مشاهده کنند.
حاجتی در خصوص برنامههای آتی توسعه این بستر گفت: در فازهای بعدی، قصد داریم این سامانه را با قابلیتهای پیشرفتهتری مانند تحلیل روند قوانین، پیشبینی اثرات حقوقی تصمیمات زیستمحیطی، و همچنین دسترسی به رویه قضائی مرتبط با دعاوی محیط زیستی تجهیز کنیم. همچنین امکان اتصال به پایگاههای داده بینالمللی و کنوانسیونهای جهانی محیط زیستی نیز در برنامههای آتی قرار دارد.
وی در پایان تصریح کرد: این بستر هوش مصنوعی نه تنها برای کارشناسان و متخصصان سازمان حفاظت محیط زیست، بلکه برای پژوهشگران، دانشگاهیان، فعالان محیط زیست، دستگاههای اجرایی مرتبط و عموم مردم قابل استفاده خواهد بود و امیدواریم گامی مؤثر در جهت ارتقای فرهنگ زیستمحیطی و رعایت قوانین و مقررات مربوطه باشد.
مراحل آزمایشی این سامانه به زودی آغاز خواهد شد و پس از رفع اشکالات احتمالی در سه نسخه تحت وب ، اندروید و IOS، به صورت رسمی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
