تجمع مردمی حمایت از «کاروان صمود» در زاهدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع مردمی حمایت از کاروان صمود با هدف شکستن حصر ناعادلانه غزه، با حضور اقشار مختلف مردم در محل بوستان غزه دهکده ورزشی المپیک شهرستان زاهدان برگزار میشود.
زمان برگزاری: پنجشنبه، ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۳۰
زاهدان - تجمع مردمی حمایت از کاروان صمود با هدف شکستن حصر ناعادلانه غزه، در محل بوستان غزه دهکده ورزشی المپیک شهرستان زاهدان برگزار می شود.
