اعزام کاروان «تجهیزات آموزشی مهر» در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، میثم لکزایی صبح پنجشنبه در مراسم نمادین اعزام کاروان تجهیزات آموزشی مهر گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید کاروان «تجهیزات آموزشی مهر» به شکل نمادین راهی مناطق مختلف سیستان و بلوچستان شد و بیش از ۶ هزار دانش‌آموز را زیر پوشش اولیه خود قرار داد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در سال تحصیلی جدید بیش از ۸۷ هزار دانش آموز سیستان و بلوچستان از تجهیزات استاندارد و امکانات سرمایشی و گرمایشی بهره‌مند می‌شوند که از این تعداد حدود ۲۵ هزار نفر در مدارس نوساز و مابقی در مدارسی که مجدد باز سازی شدند، توزیع خواهند شد.

وی افزود: در سال تحصیلی جاری بیش از ۱۳۰۰ کلاس درس جدید به ظرفیت آموزشی استان اضافه شده و همزمان ۸۰۰ کلاس درس تکمیل‌شده نیز پیش از آغاز مهر در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است که با این اقدامات حدود ۸۷ هزار دانش‌آموز استان صاحب فضای آموزشی استاندارد و مناسب برای تحصیل شدند.

لکزایی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردها بهبود وضعیت سرمایش و گرمایش مدارس است که تنها در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ حدود ۵۸۰۰ کلاس درس استان به سیستم‌های استاندارد مجهز شده‌اند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان تأکید کرد: حرکت کاروان تجهیزات آموزشی مهر تنها یک اقدام نمادین نیست بلکه نشانه‌ای از تحولی جدی در زیرساخت‌های آموزشی استان است تحولی که با مشارکت دولت، خیرین و مردم کیفیت آموزش در سیستان و بلوچستان را به افزایش داده و وارد مرحله جدیدی می‌کند.