۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۰۰

دل‌های زاهدانی‌ها در کنار صمود؛ طنین همبستگی و مقاومت

زاهدان - مردم شهر زاهدان با تجمع در دهکده المپیک این شهر، از کاروان صمود برای شکستن حصر غزه، حمایت کردند.

