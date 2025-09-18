https://mehrnews.com/x394p3 ۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۰۰ کد خبر 6594029 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۰۰ دلهای زاهدانیها در کنار صمود؛ طنین همبستگی و مقاومت زاهدان - مردم شهر زاهدان با تجمع در دهکده المپیک این شهر، از کاروان صمود برای شکستن حصر غزه، حمایت کردند. دریافت 24 MB کد خبر 6594029 کپی شد مطالب مرتبط زلزلهای به بزرگی ۳.۹ ریشتر زاهدان را لرزاند تجمع مردمی حمایت از «کاروان صمود» در زاهدان برگزار می شود فرمانده انتظامی شهرستان سیب و سوران به شهادت رسید برچسبها ناوگان صمود زاهدان حمایت از غزه محاصره غزه فلسطین
