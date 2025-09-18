به گزارش خبرنگار مهر، علی منصفی راد پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه برگزاری آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی در گفت‌وگو با خبرنگاران، ابراز داشت: این رقابت‌ها در دو حوزه سمنان و شاهرود برگزار شده است.

وی افزود: دو هزار و ۸۴ متقاضی استخدام دستگاه‌های اجرایی استان سمنان در این آزمون با یکدیگر رقابت کردند.

رئیس اداره جهاد دانشگاهی استان سمنان با بیان اینکه بیشتر شرکت کنندگان در این دوره مردان بودند، ابراز داشت: هزار و ۷۰۰ شرکت کننده آقا و مابقی خانم‌ها را تشکیل دادند.

منصفی راد با بیان اینکه بیشترین داوطلبان این آزمون مربوط به دانشگاه علوم پزشکی سمنان و شاهرود بود، تصریح کرد: ۱۹۶ نفر سمنان و ۴۶ نفر شاهرود جذب می‌شوند.

وی افزود: نتیجه این آزمون تا یک ماه آینده از طریق پایگاه اطلاع رسانی دستگاه‌های اجرایی منتشر و به اطلاع عموم خواهد رسید.