به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای طرح نظارت و باهدف صیانت از امنیت اخلاقی، تحقق برنامههای پیشگیرانه و مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی در اصناف، طرحهای کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی از سوی پلیس امنیت عمومی شهرستان دورود به اجرا در آمد.
وی گفت: در این طرح، از ۳۲ واحد صنفی در سطح شهرستان بازدید که در این راستا تعداد ۱۲ واحد صنفی کافیشاپ و سفرهخانه سنتی، به علت عدم رعایت قوانین و مقررات صنفی توسط مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلمب و به ۹ واحد نیز اخطار کتبی داده شد.
فرمانده انتظامی دورود با اشاره به استمرار این طرح از شهروندان و اصناف خواست: هشدارهای لازم و تدابیر لحاظ شده پلیس را جدی بگیرند و با مأموران انتظامی نیز در امور نظارتی و پیشگیری همکاری لازم را داشته باشند.
