کشف ۲ تن ماهی فاقد مجوز در رومشکان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی تیموری فرمانده انتظامی رومشکان امروز چهارشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: مأموران انتظامی رومشکان در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا، حین کنترل خودروهای عبوری، به یک دستگاه خودرو ایسوزو یخچالدار مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.
وی افزود: مأموران با هماهنگی قضائی در بازرسی از این خودرو، مقدار دو تن ماهی فاقد هرگونه مجوز کشف کردند که ارزش این محموله بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه بالغ بر چهار میلیارد ریال برآورد شده است.
فرمانده انتظامی رومشکان، گفت: دراینرابطه یک متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.
نظر شما