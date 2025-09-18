  1. استانها
  2. مازندران
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۳۷

محرومیت حتی یک دانش‌آموز از تحصیل تهدیدی برای آینده جامعه است

ساری- معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: محرومیت حتی یک دانش‌آموز از تحصیل تهدیدی برای آینده جامعه به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن موسوی چلک عصر پنجشنبه در آئین اهدای ۱۰ هزار بسته لوازم‌التحریر به دانش‌آموزان نیازمند و تحت حمایت بهزیستی مازندران گفت: محرومیت هر کودک از مدرسه به دلیل فقر یا کمبود امکانات، خطری جدی برای جامعه به شمار می‌رود و باید شرایطی فراهم شود که هیچ دانش‌آموزی از چرخه آموزش بازنماند.

موسوی چلک با تأکید بر اینکه آموزش، پایه توانمندسازی فردی و توسعه پایدار است، افزود: کودکانی که امروز امکان تحصیل ندارند، فردا قادر به ایفای نقش‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نخواهند بود و این امر آینده جامعه را تهدید می‌کند.

وی با تقدیر از خیران و مردم مازندران در اجرای پویش همه حاضر تصریح کرد: عدالت آموزشی تنها با مشارکت عمومی و همکاری دولت، نیکوکاران و سازمان‌های مردمی تحقق پیدا می‌کند و نمونه بارز آن، همراهی گسترده مردم در این پویش است که جلوه‌ای از همبستگی و مهربانی اجتماعی را به نمایش گذاشت.

کد خبر 6593845

