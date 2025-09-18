به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن موسوی چلک عصر پنجشنبه در آئین اهدای ۱۰ هزار بسته لوازم‌التحریر به دانش‌آموزان نیازمند و تحت حمایت بهزیستی مازندران گفت: محرومیت هر کودک از مدرسه به دلیل فقر یا کمبود امکانات، خطری جدی برای جامعه به شمار می‌رود و باید شرایطی فراهم شود که هیچ دانش‌آموزی از چرخه آموزش بازنماند.

موسوی چلک با تأکید بر اینکه آموزش، پایه توانمندسازی فردی و توسعه پایدار است، افزود: کودکانی که امروز امکان تحصیل ندارند، فردا قادر به ایفای نقش‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نخواهند بود و این امر آینده جامعه را تهدید می‌کند.

وی با تقدیر از خیران و مردم مازندران در اجرای پویش همه حاضر تصریح کرد: عدالت آموزشی تنها با مشارکت عمومی و همکاری دولت، نیکوکاران و سازمان‌های مردمی تحقق پیدا می‌کند و نمونه بارز آن، همراهی گسترده مردم در این پویش است که جلوه‌ای از همبستگی و مهربانی اجتماعی را به نمایش گذاشت.