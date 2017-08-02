دختران ۲۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن موسوی چلک بعدزاظهر چهارشنبه در همایش دختران با محوریت حمایت توسعه پایدار و حمایت اجتماعی در محل سالن هلال احمر مازندران، ضمن تبریک دهه کرامت و روز دختر و ابراز رضایت از برگزاری این همایش و قدردانی از مجموعه بهزیستی استان در تدارک این برنامه، اظهار کرد: بر طبق آمار سرشماری سال ۹۵جمعیت کشور تقریبا کمتر از ۸۰ میلیونی است و از این میان حدود ۲۵.۱ درصد آن که معادل ۱۰ میلیون نفر است جمعیت دختران کشور هستند.

وی افزود: افرادی که در این گروه سنی قرار می گیرند می توانند محورتوسعه و پیشرفت آن کشور باشند از این رو لازم است برای روی این محور سرمایه گذاری شود.

مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور، تصریح کرد: امروز نگاه عدالت جنسیتی که دسترسی به برابری فرصت ها است یکی از مولفه های پیشرفت است زیرا ما اعتقاد به خانه نشینی دختران به عنوان نیروی موثر نداریم ، این جمعیت ظرفیت بالایی در کشور دارد که می تواند بارور . موجب شکوفایی کشور شود.

موسوی چلک، با اشاره به محور های این همایش با بیان اینکه تاکید بر موضوع حمایت اجتماعی و توسعه پایدار در این همایش هوشمندانه بود اگر قرار است این گل ها شکوفا شوند نیازمند بستراست که باید هم در خانواده و هم جامعه فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه حمایت اجتماعی نقش اثربخشی بر تربیت این نسل(دختران) اثرگذار خواهد داشت، ادامه داد: حمایت اجتماعی یعنی اینکه دختران باید مورد پذیرش قرار گیرند حتی اگر خطا کرده باشند و سازمان بهزیستی که متولی بهتر زیستن است شرایط به زیستن را برای دخترانی با این شرایط فراهم می کند.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی کشور، تصریح کرد: ما در سازمان بهزیستی در راستای تحقق بهتر زیستن از سایر ظرفیت ها ی اجتماعی استفاده می کنیم ، دختران نیاز به پذیرش اجتماعی از سوی خانواده و جامعه دارند؛ حمایت اجتماعی که یک رابطه اجتماعی سالم، درست و کارآمد داشته باشد .

موسوی چلک ادامه داد: اگر دختران از حضور در اجتماع منع شوند نمی توان شعار نمی توان شعار حمایت اجتماعی از دختران داد زیرا یکی از مولفه های حمایت اجتماعی رابطه اجتماعی و حمایت عاطفی است.

وی، با بیان اینکه محبتی که یک دختر به والدین خود نثار می کند از روی صفا و صمیمیت است و حمایت ما از دختران هم باید اینگونه باشد، ادامه داد: دختران باید در ارتباطات اجتماعی احساس امنیت کنند اگرچه امنیت در کشور وجود دارد ولی احساس امنیت یکی از مولفه های مهم حمایت اجتماعی دختران است تا دختران نقش های اجتماعی را بر اساس ظرفیت ها خود بپذیرند.

مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور ، با ابراز رضایت از اینکه امروز به درستی سازمان بهزیستی متولی سلامت اجتماعی شده است ، ادامه داد: حمایت اجتماعی ، امنیت اجتماعی ذیل سلامت اجتماعی است و اگر بهزیستی متولی سلامت اجتماعی شده مسئولیتش تنه منحصر به دختران تحت پوشش نیست بلکه می تواند برای تمامی دختران کشور نقش آفرینی کند که این به منزله اجرای همه برنامه ها توسط این سازمان نیست بلکه سیاست گذاری برای دختران است.

موسوی چلک، تصریح کرد: اگر بهزیستی قرار است متولی بهداشت سلامت باشد باید در همه عرصه هایش بازنگری شود زیرا تا قبل از برنامه ششم بهزیستی هیچ سمت رسمی در موضوع سلامت اجتماعی نداشت اما امروز بهزیستی باید رویکرد سلامت نگری داشته باشد و این رویکرد بایستی از درون بهزیستی به سراسر کشور تسری پیدا کند.

وی، اضافه کرد: از نظرمن به عنوان یک مددکار اجتماعی نقش بهزیستی تاریخ نوشته شده برای عرصه اجتماعی کشور خواهد شد و این مولفه آنقدر برای ما کلیدی است که می توانیم بخشی از تاریخ مددکاری اجتماعی به حساب بیاوریم.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی کشور، با بیان اینکه بر اساس تعریف مددکاری اجتماعی که ارتقا شاخص های سلامت بیشتر و ارتقای کیفیت زندگی مردم است، در سال ۲۰۱۴ تعریف جدیدی از سوی فدراسیون جهانی ارائه شد که کاملا در تعریف بازنگری شد اما در آخر همه اقدامات منتج به زیستن بهتر مردم می شود.

موسوی چلک، با تاکید بر اینکه اهداف باید از بهزیستی مراکز و مجتمع ها فراتر رود و اثر بخشی در ارتقای شاخص ها ی بهزیستی برای بهتر زیستن مردم باید برنامه ریزی شود، گفت: برای نیل به این اهداف بهزیستی باید برای بهزیستی نیاز به نوسازی دارد.

وی، افزود: انتظار داریم بهزیستی حمایت روانی و اجتماعی را از مجموعه خود به کل جامعه تسری دهد که یکی از حوزه هایی که می تواند ما را در بخش اجرا کمک کند ، آموزش و پرورش است بر این اساس قوی ترین وزیر ما باید وزیر آموزش و پرورش و مقتدرترین وزارت خانه ما باید وزارت آموزش و پرورش باشد زیرا فرزندان و دخترانمان ۱۲ سال را در مدارس درس می خوانند.

این مسئول ادامه داد: با ۱۲ میلیون جمعیت دانش آموزی ، آموزش و پرورش قوی میتواند آینده کشور ما را تضمین کند.



موسوی چلک،بیان کرد: یکی دیگر از راه هایی که منجر به حمایت اجتماعی از دختران می شود محبت کردن به دختران است چرا که نباید دخترانِ تشنه محبت از خانه و مرکز ما بیرون بروند.

وی ادامه داد: فقر محبت در زندگی ما به دلیل مشکلات و ورود فضای مجازی نرگانی ایجاد کرده است لذا آنچه که در حمایت اجتماعی کلید بسیار مهمی است حمایت های عاطفی و روانی است.

مشاور رئیس بهزیستی کشور، با تاکید بر اینکه محبت خرجی ندارد و باید آن را بی هیچ دریغی بر یکدیگر عرضه کنیم، افزود: محبت سرمایه اجتماعی است که اگر نهادینه شود دختران ما دیگر به یک نگاه بیرونی پاسخ مثبت نمی دهند.

موسوی چلک، با بیان اینکه سازمان بهزیستی به دلیل روح کاری که دارد با محبت و مهربانی عجین است ، بر لزوم ترویج مهربانی اجتماعی تاکید کرد .

وی افزود: هر چه قدر مهربانی اجتماعی در جامعه کاهش پیدا کند به همان میزان سازمان هایی همچون بهزیستی و کمیته امداد بزرگتر می شود که این موضوع برای کشوری اسلامی مانند ایران افتخار نیست و باید زمینه افزایش مهرانی اجتماعی و کوچک شدن این سازمان ها را فراهم کنیم.

مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور، با بیان اینکه دستگیری از نیازمندان از گذشته های دور در زندگی ما ساری و جاری بود، ادامه داد: اگر چه وضع مالی ما بهتر شده است ولی آنچه که باعث بهبود کیفی زندگی ما می شود تنها پول نیست بلکه دل خوشی همراه با صداقت ، صفا و صمیمیت بوده که مهم ترین سرمایه است .

موسوی چلک، با بیان اینکه رعایت حقوق و احترام متقابل بین فرزندان و والدین مهم ترین موضوعاتی بود که در زندگی های گذشته ما جایگاه پررنگی داشت، افزود: تحقق حقوق شهروندی جز از راه توجه به مولفه حمایت روانی و اجتماعی امکان پذیر نیست .

وی، خاطرنشان کرد: در تعریف سلامت هم باز تعریف شده است ؛سلامت ارتقا مستمر کیفیت زندگی همه مردم اعم از عادی و مشکل دار در همه ابعاد است که مسئولیت ما از این حیث سنگین تر شده و برای تولی گری این بخش باید ادبیات ما و نگاه مردم به مقوله سلامت تغییر کند.

این مسئول، با تاکید بر اینکه موضوع اجتماعی جای دعوای سیاسی نیست ، ادامه داد: ظلم به حوزه اجتماعی آنجایی می شود که ما بهره برداری سیاسی از موضوعات و گروه های هدف اجتماعی داشته باشیم ؛ ما حق نداریم تحت هیچ شرایطی این افراد را بازار قرار دهیم ما باید در هر مسندی برای بهتر ریستن همه ایرانیان کار کنیم.

موسوی چلک، خاطرنشان کرد: اگر ایران را دوست داریم ایران تنها آب و خاک نیست باید به همه چیز ایران پاییند باشیم ؛داشته ها ، ارزش ها ،هنجارها، باورهای و میراث های چیزهای ارزشمندی هستند که باید به آن پایبند بود .

وی، مهربانی اجتماعی را بهترین میراث ایرانیان خواند و گفت: پیام این همایش هم ترویج و تاکید بر مهربانی اجتماعی است و بهزیستی تنها این مهم را بر عهده ندارد بلکه همه باید بر آن احساس مسئولیت کنند.