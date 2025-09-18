به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مهدوی عصر پنج شنبه در کارگاه آموزشی و توانمندسازی اعضای شورای حوزههای مقاومت بسیج دانشآموزی استان اظهار داشت: هدف نهایی انقلاب اسلامی رسیدن به تمدن اسلامی است و این مسیر با تربیت نیروی انسانی انقلابی و کارآمد از دل آموزش و پرورش آغاز میشود.
وی افزود: برای تحقق دولت اسلامی، لازم است معلمان و مربیان با روحیه جهادی و مسئولیتپذیری رسالت تربیتی خود را بهدرستی انجام دهند تا نسل جوان کشور در مسیر علم، اخلاق و ارزشهای دینی رشد کند.
فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) با اشاره به اهمیت جهاد تبیین در مدارس گفت: دانشآموزان امروز، مدیران آینده این کشور هستند و باید افق دید آنان نسبت به مسائل جامعه روشن شود تا بتوانند در عرصههای مختلف نقشآفرینی کنند.
سردار مهدوی تأکید کرد: بسیج دانشآموزی باید پرچمدار این حرکت باشد و دانشآموز بسیجی در علم، اخلاق و رفتار پیشرو باشد تا بتواند دیگران را نیز هدایت کند.
وی با بیان اینکه خروجی آموزش و پرورش و بسیج دانشآموزی شهیدانی چون احمدیروشن است، افزود: امروز قدرت علمی و توان داخلی کشور به جایی رسیده که استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی در برابر ایران ناتوان شدهاند.
فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خاطرنشان کرد: اگر میخواهیم ایران اسلامی مستقل و قدرتمند باقی بماند، باید به دانش، خودباوری و پرورش نیروی انسانی متعهد تکیه کنیم، چراکه همین نیروها پرچمدار مقابله با دشمنان و زمینهساز پیشرفت و تمدن اسلامی خواهند بود.
وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: امروز رسالت دانشآموزان، تلاش در مسیر علمآموزی و ارتقای سطح علمی و پرورشی است تا همچون جوانان دوران دفاع مقدس بتوانند از آرمانهای انقلاب اسلامی پاسداری کنند.
سردار مهدوی ادامه داد: با برنامهریزی انجامشده و همکاری آموزش و پرورش، واحدهای مقاومت بسیج دانشآموزی امسال خدمات مؤثرتری به دانشآموزان ارائه خواهند داد و مسیر تربیت نیروی انسانی متعهد و انقلابی با قوت بیشتری دنبال خواهد شد.
