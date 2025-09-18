مسابقات فوتسال فرزندان مهر کشور در بابلسر پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین دوره مسابقات فوتسال فرزندان مهر سراسر کشور با قهرمانی تیم فارس عصر پنجشنبه در مجموعه آموزشی رفاهی شهید عظیمی بهزیستی بابلسر به پایان رسید.

این رقابت‌ها که با حضور تیم‌های مختلف از استان‌ها برگزار شد، جلوه‌ای از نشاط اجتماعی و فرصت بروز استعدادهای ورزشی فرزندان تحت پوشش بهزیستی بود.

قربانعلی ولی‌زاده فرماندار بابلسر در آئین اختتامیه این مسابقات گفت: برگزاری چنین رویدادهایی تنها یک رقابت ورزشی نیست، بلکه زمینه‌ساز افزایش انگیزه، ارتقای اعتمادبه‌نفس و تقویت امید به آینده در نسل جوان است.

وی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه بهزیستی و مدیریت مجتمع شهید عظیمی افزود: این مرکز ظرفیتی ارزشمند برای برگزاری رویدادهای فرهنگی و ورزشی است و سالانه بیش از ۵۰ هزار برنامه در آن اجرا می‌شود که تأثیر بسزایی در ارتقای نشاط اجتماعی و پرورش سرمایه‌های انسانی دارد.

فرماندار بابلسر همچنین با اشاره به حمایت‌های سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: پیش‌بینی جوایز برای تیم‌های برتر از سوی ریاست سازمان اقدامی ارزشمند و نشان‌دهنده توجه ملی به رشد و توانمندسازی فرزندان بهزیستی است.