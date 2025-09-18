به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری نماینده مردم طبس، فردوس، بشرویه و سرایان عصر پنجشنبه در آیین بزرگداشت نخستین سالگرد حادثه تلخ معدن زغال‌سنگ معدنجوی طبس، با تسلیت به خانواده جان‌باختگان این حادثه، اظهارکرد: یک سال گذشته برای همه ما ایام سختی بود و خود را جزئی از خانواده‌های داغدار می‌دانیم.

نصیری بیان کرد: در این مدت پیگیری‌های فراوانی برای رسیدگی به مطالبات بازماندگان انجام شد و دولت، مجلس و قوه قضائیه با همه توان در کنار خانواده‌ها قرار گرفتند.

وی افزود: اقداماتی از جمله تحویل ۵۳ واحد مسکونی به خانواده‌های جان‌باختگان توسط وزارت صمت و رسیدگی ویژه به چهار خانواده‌ای که بیشترین آسیب را متحمل شدند، بخشی از حمایت‌های صورت گرفته است.

نماینده مردم طبس، فردوس، بشرویه و سرایان و عشق آباد در مجلس ادامه داد: همچنین قانون جامع معادن زغال‌سنگ برای نخستین بار در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصویب و به زودی در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

نصیری تأکید کرد: این قانون می‌تواند تحولی اساسی در وضعیت کارگران معادن زیرزمینی به ویژه در حوزه بازنشستگی مشاغل سخت ایجاد کند.

نماینده مردم طبس، فردوس، سرایان و بشرویه و عشق آباد با اشاره به مطالبات معادن زغال‌سنگ از مجموعه ذوب‌آهن اصفهان گفت: بیش از سه هزار میلیارد تومان از مطالبات معادن زغال‌سنگ از ذوب‌آهن باقی مانده است که باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود و همچنین ضرورت دارد زمینه صادرات زغال‌سنگ فراهم شود تا معادن کشور با مشکلات مالی و قیمت‌گذاری‌های غیرمنصفانه مواجه نباشند.

نصیری در ادامه به موضوع احداث نیروگاه زغال‌سوز شهرستان طبس اشاره کرد و افزود: با پیگیری‌های مستمر و برگزاری بیش از ۵۰۰ جلسه تخصصی، تفاهم‌نامه پنج‌جانبه احداث این نیروگاه به امضا رسید و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد راه‌اندازی آن باشیم تا بخشی از مشکلات ناترازی انرژی کشور برطرف شود.

وی همچنین آغاز عملیات احداث جاده معدنی پس از ۱۵ سال انتظار کارگران و بهره‌برداری از بیمارستان امدادی ویژه حوادث معدنی را از دیگر اقدامات مهم در یک سال گذشته برشمرد و تأکید کرد: این بیمارستان آماده ارائه خدمات در شرایط بحران و حوادث احتمالی است.

نماینده مردم طبس در پایان گفت: خون پاک کارگران جان‌باخته، ما را به پیگیری جدی‌تر وعده‌ها و پروژه‌ها متعهد کرده است و امیدواریم با همدلی مسئولان و همراهی مردم دیگر شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.