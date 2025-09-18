به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته دفاع مقدس پنجشنبه به ریاست فرماندار و با حضور سردار ظفری، سرهنگ آزادی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان محلی در محل فرمانداری برگزار شد.

در این نشست، برنامه‌های سپاه ناحیه رزن و بنیاد شهید و امور ایثارگران تشریح و بر ضرورت برگزاری باشکوه برنامه‌های گرامیداشت این هفته تأکید شد.

فرماندار رزن با گرامیداشت یاد و خاطره ۴۲۰ شهید دوران دفاع مقدس و ۶ شهید جنگ دوازده‌روزه گفت: اگرچه شهرستان رزن در جریان جنگ دچار حمله مستقیم نشد، اما در همان روزها با هجوم جمعیت از مناطق دیگر، مردم به‌صورت هماهنگ پای کار آمدند و مشکلاتی همچون تأمین نان و خدمات‌رسانی را بدون کمبود مدیریت کردند.

فرهاد جهانیان با اشاره به پیشرفت پروژه‌های عمرانی به‌رغم محدودیت منابع، از حل پایدار مشکل آب شرب در شهرستان با مشارکت مردم خبر داد و افزود: هیچ روستایی در رزن با آبرسانی تانکری مواجه نیست.

سردار ظفری نیز در این جلسه، با تاکید بر نقش وحدت در پیروزی‌ها، ضمن یادآوری خاطره‌ای از شهید حاج قاسم سلیمانی، بر عبور از اختلافات جناحی و تقویت انسجام اجتماعی تأکید کرد.