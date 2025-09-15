به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر دوشنبه چهارمین جلسه شورای حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس شهرستان همدان به ریاست فرماندار و با حضور مدیرکل حفظ آثار استان همدان و جمعی از مسئولان برگزار شد.

در این نشست، سردار مهدی ظفری با تأکید بر ضرورت پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی و تداوم مسیر شهدا اظهار کرد: یاد شهدا مصداق یا خدا است و برگزاری برنامه‌های هفته دفاع مقدس وظیفه مشترک همه ما محسوب می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان استفاده از ظرفیت‌های مردمی به‌عنوان پشتوانه اصلی نظام را از ملزومات اجرای موفق برنامه‌ها دانست.

فرماندار شهرستان همدان نیز با بیان اینکه برنامه‌های هفته دفاع مقدس از ۳۱ شهریور تا ۷ مهر و با شعار ما فاتحان قله‌ایم برگزار می‌شود، گفت: آغاز این هفته با نواختن زنگ مقاومت در مدارس و فضاسازی شهری متناسب با ایام همراه خواهد بود.

مجید درویشی از اجرای برنامه‌هایی همچون مهمانی لاله‌ها، بزرگداشت بانوان دفاع مقدس، تجلیل از چهار هزار پیشکسوت دفاع مقدس در استان، رونمایی از کتاب من ساحل‌نشین نیستم» و دیدار با خانواده‌های شهدا و ایثارگران خبر داد.

فرماندار همدان همچنین یادآور شد: امسال نخستین سالروز شهادت سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله و یادبود شهدای مقاومت نیز با برگزاری ویژه‌برنامه‌های مرتبط گرامی داشته می‌شود.

در پایان این جلسه، احکام کمیته‌های شورای حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس شهرستان به اعضا اهدا شد.