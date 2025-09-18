پیش بینی برداشت ۱۳۰ هزار تن سیب درختی از باغات کهگیلویه و بویراحمد

رضا فرازی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برداشت سیب درختی از سطح ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار از باغات کهگیلویه و بویراحمد، گفت: این فرآیند که از نیمه دوم شهریورماه آغاز شده تا پانزدهم مهرماه ادامه دارد.

وی از پیش‌بینی برداشت ۱۳۰ هزار تن سیب از باغات این استان خبر داد و اظهار کرد: قیمت هر کیلوگرم سیب، بسته به کیفیت، بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان متغیر خواهد بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه ۲۰ درصد از سیب تولیدی استان به مصرف داخلی می‌رسد، ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر صادرات مستقیم از گمرکات استان صورت نمی‌گیرد و بخش عمده‌ای از محصول از طریق واسطه‌ها و به نام سایر استان‌ها به بازارهای هدف ارسال می‌شود.

وی با بیان اینکه ۶۰۰ هکتار باغ سیب غیربارور در این استان وجود دارد، تصریح کرد: سالانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ تن از سیب تولیدی استان توسط تعاون روستایی برای تأمین میوه شب عید خریداری و ذخیره‌سازی می‌شود.

فرازی در پاسخ به سوالی مبنی بر برنامه‌های توسعه زنجیره ارزش سیب در استان تاکید کرد: با توجه به نبود کارخانه‌های فرآوری سیب در استان، امکان توسعه زنجیره ارزش به شکل مطلوب وجود ندارد و فقط سیب درجه ۳ صنعتی به خارج از استان حمل می‌شود.

وی با بیان اینکه قیمت سیب صنعتی و زیردرختی هنوز اعلام نشده است، اضافه کرد: ۱۵ درصد از کل سیب تولیدی استان در سردخانه‌ها نگهداری می‌شود.