افزایش 10هزار تنی تولید سیب در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عنایتی افزود: در هر هکتار از باغات سیب استان، 16 تا 19 تن سیب برداشت شده است که پیش بینی می شود 98 هزار تن سیب از باغات استان برداشت شود.

وی بیان کرد: علت افزایش تولید سیب، بارورشدن 100 هکتار از باغات سیب از مجموع دو هزار هکتارباغات سیب غیربارور استان است.

عنایتی با بیان اینکه 60 درصد محصول سیب استان صادر می شود، اظهار داشت: بیشترین سیب تولیدی به استانهای تهران، اصفهان، شیراز و خوزستان صادر می شود.

وی بیان داشت: قیمت هر کیلوگرم سیب دو هزارتومان در بازار و 600 تومان در خرید از باغدار است که برای حل این مشکل باید سازمان صنعت، معدن و تجارت خرید محصول را به عهده جهاد کشاورزی بگذارد.