برداشت نوبرانه گردو از باغات شهرستان املش آغاز شد

طاهر غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فصل برداشت گردو در شهرستان املش اظهار کرد: سطح زیرکشت گردو در این شهرستان ۵۷۰ هکتار است که از این میزان، ۵۶۰ هکتار باغ بارور و ۱۰ هکتار غیر بارور است.

وی با بیان اینکه عملکرد متوسط محصول گردو در شهرستان املش حدود ۱۶۵۰ کیلوگرم در هکتار است، افزود: با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و مراقبت‌های فنی انجام‌شده، برداشت مطلوبی از باغات انتظار می‌رود.

مدیر جهاد کشاورزی املش با اشاره به نقش مهم این محصول در اقتصاد باغداران منطقه خاطرنشان کرد: ارزش اقتصادی گردوی تولیدی شهرستان در سال جاری حدود ۱۸۸ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

غلامی با بیان اینکه کشت گردو در این شهرستان به‌صورت پراکنده انجام می‌شود، گفت: در حال حاضر ۲۶۰ بهره‌بردار در سطح شهرستان به تولید و برداشت گردو مشغول هستند.