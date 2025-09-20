  1. استانها
  2. گیلان
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۲۹

برداشت نوبرانه گردو از باغات شهرستان املش آغاز شد

املش- مدیر جهاد کشاورزی املش از آغاز برداشت نوبرانه گردو در این شهرستان خبر داد و گفت: بر اساس پیش بینی ها امسال بیش از ۹۴۰ تن گردو به ارزش تقریبی ۱۸۸ میلیارد تومان از باغات برداشت می شود.

طاهر غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فصل برداشت گردو در شهرستان املش اظهار کرد: سطح زیرکشت گردو در این شهرستان ۵۷۰ هکتار است که از این میزان، ۵۶۰ هکتار باغ بارور و ۱۰ هکتار غیر بارور است.

وی با بیان اینکه عملکرد متوسط محصول گردو در شهرستان املش حدود ۱۶۵۰ کیلوگرم در هکتار است، افزود: با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و مراقبت‌های فنی انجام‌شده، برداشت مطلوبی از باغات انتظار می‌رود.

مدیر جهاد کشاورزی املش با اشاره به نقش مهم این محصول در اقتصاد باغداران منطقه خاطرنشان کرد: ارزش اقتصادی گردوی تولیدی شهرستان در سال جاری حدود ۱۸۸ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

غلامی با بیان اینکه کشت گردو در این شهرستان به‌صورت پراکنده انجام می‌شود، گفت: در حال حاضر ۲۶۰ بهره‌بردار در سطح شهرستان به تولید و برداشت گردو مشغول هستند.

