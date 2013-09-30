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۸ مهر ۱۳۹۲، ۱۳:۵۸

در سال جاري/

باغ‌هاي سيب خراسان شمالي 45 هزار تن محصول خواهد داد/ سرمازدگي عامل كاهش توليد

باغ‌هاي سيب خراسان شمالي 45 هزار تن محصول خواهد داد/ سرمازدگي عامل كاهش توليد

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر امور باغبانی اداره کل جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: پيش‌بيني مي‌شود امسال از سطح باغ‌هاي سيب استان بيش از 45 هزار تن ميوه برداشت شود.

حیدر نامور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در خراسان شمالي 38 هزار هكتار باغ ميوه وجود دارد كه از اين ميزان سه هزار و 600 هكتار آن باغ سيب است.

وی با بیان اینکه برداشت سیب گلاب تابستانه از باغات خراسان شمالی اوایل تابستان به پايان رسيده اما برداشت سیب پاییزه تا اواخر مهر ماه ادامه دارد؛ با اشاره به اين كه غالب سیب تولیدی در استان از نوع پاییزه است، اظهار داشت: پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري در مجموع بيش از 45 هزار تن سيب از باغ‌هاي خراسان شمالي برداشت شود.

نامور با يادآوري اين كه پارسال 47 هزار تن سيب از باغ‌هاي استان برداشت شده بود، عنوان كرد: كاهش توليد اين ميوه در خراسان شمالي در سال جاري، به دليل سرمازدگي درختان در فصل بهار است.

به گفته وی ارقام کشت شده سیب در استان شامل ارقام تابستانه گالا، گلاب کهنز، دلبار استیوال (دو رنگ فرانسه) و گونه‌های پاییزه نیز شامل ارقام گلدن دلیشز(لبنانی زرد) و رد دلیشز(لبنانی قرمز) است.

نامور با اعلام اینکه بیشترین باغ‌های خراسان شمالی به ترتیب در شهرستان‌های شیروان، بجنورد و فاروج قرار دارد، تصریح کرد: شهرستان شیروان با سطح یک هزار و 500 هکتار باغ سیب، دارای بیشترین مساحت باغات سیب در خراسان شمالی است.

وی اظهار داشت: حدود 30 درصد از سیب تولیدی خراسان شمالی در داخل استان مصرف شده و مابقی نیز به دیگر شهرهای کشور حمل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی از مراکز عمده تولید سیب در کشور محسوب می‌شود و وضعیت جغرافیایی، آب و هوای منحصر به فرد و حاصلخیزی خاک شرایط مساعدی را برای تولید انواع محصولات باغی در این استان فراهم کرده است.

خراسان شمالی دارای 344 هزار هکتار عرصه کشاورزی و باغی بوده و سالانه 200 هزار تن انواع محصولات باغی از سطح 38 هزار هکتار باغ این استان برداشت می‌شود.

 

کد مطلب 2145969

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