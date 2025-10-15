  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۰

خرید توافقی ۱۱۰۰ تن سیب از باغداران کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از خرید توافقی یک هزار و ۱۰۰ تن سیب از باغداران سه شهرستان استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فرازی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از باغات سیب سی سخت، از اجرای موفقیت‌آمیز طرح خرید توافقی ۱۱۰۰ تن سیب از باغداران شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون خبر داد و گفت: سازمان جهاد کشاورزی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و ایجاد زنجیره ارزش بخش کشاورزی، گام‌های مؤثری برای توسعه زیرساخت‌ها و کمک مستقیم به معیشت کشاورزان برداشته است.

وی بیان کرد: این سازمان با اتخاذ سیاست‌های حمایتی قاطع، ساماندهی بازار، حذف واسطه‌های غیرضروری، تضمین سود عادلانه برای تولیدکننده و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را در کانون توجه خود قرار داده است که در مقطع حساس پیش از آغاز سال نو و تنظیم بازار محصولات استراتژیک نظیر سیب، اهمیت دوچندان یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد به جزئیات این طرح اشاره کرد و افزود: ۴۰۰ تن سیب درختی درجه یک و دو برای مصرف مستقیم و ذخیره برای نوروز و ۷۰۰ تن سیب صنعتی درجه سه برای عرضه به صنایع تبدیلی و فرآوری خریداری شده است.

وی با بیان اینکه این عملیات از طریق شبکه تعاون روستایی استان و ۱۴ مرکز خرید مجهز انجام شده تا شفافیت و نظارت کیفی حفظ شود، گفت: یکی از اهداف اصلی این طرح، ایجاد مانع در برابر فعالیت دلالان و واسطه‌ها است.

فرازی در خصوص فرآیند ذخیره‌سازی گفت: پس از خرید، سیب‌ها درجه‌بندی، در کارتن‌های استاندارد بسته‌بندی و به سردخانه منتقل می‌شوند. بر اساس این گزارش، بخشی از سیب‌های درجه یک، با برند استان کهگیلویه و بویراحمد به بازارهای استان‌های همجوار مانند اصفهان و مرکزی صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه این اقدام به تقویت هویت منطقه‌ای و معرفی دنا به عنوان قطب تولید سیب کمک شایانی می‌کند، گفت: این سازمان راهبرد اصلی خود را بر توسعه پایدار و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی متمرکز کرده است. با این کار، محصولاتی مانند سیب‌های صنعتی، به جای فروش خام، به فرآورده‌هایی با ارزش افزوده بالا مانند کنسانتره، سرکه و پکتین تبدیل می‌شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد همچنین از اعطای تسهیلات کم‌بهره به کشاورزان خبر داد و گفت: کمک به تأمین زمین و انرژی، ارائه معافیت‌های مالیاتی و تضمین تأمین مواد اولیه پایدار در دستور کار است.

