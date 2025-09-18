حفظ آمادگی برای دفاع از دین و ولایت ضرورت امروز جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه پنجشنبه در مراسم یادواره شهدای روستای رمدان گلوگاه که همزمان با آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس برگزار شد، با اشاره به جایگاه والای شهادت در اسلام اظهار داشت: شهادت بالاترین نیکیهاست و در حدیثی آمده که هیچ خوبی بالاتر از شهادت در راه خدا نیست.
وی با تأکید بر اینکه هدف شهید و شهیدپروری از خود شهادت مهمتر است، افزود: شهدا برای احیای دین، انقلاب اسلامی، ولایت و رهایی از سلطه استکبار جان خود را فدای این آرمانها کردهاند، بنابراین توجه به این اهداف از اهمیت ویژهای برخوردار است.
آیتالله محمدی لائینی با بیان اینکه یادوارههای شهدا باید به صورت مداوم و با هدف ترویج فرهنگ ایثار برگزار شود، خاطرنشان کرد: اگر این مراسمها سالی یک بار برگزار میشود، باید در هر روز برای آرمانهای شهدا یادوارهها و برنامههایی برگزار کنیم تا فرهنگهای دینی مانند حجاب و عفاف در جامعه تضعیف نشود.
وی به لزوم توجه به ارزشهای دینی در جامعه اشاره کرده و افزود: اگر جامعهای از نظر شهیدپروری عقیم شود، شهدا از آن ناراضی خواهند بود. ارزش روستای رمدان به این نیست که ۶ شهید داده، بلکه به این است که در صورت نیاز، آمادگی دارد تا ۶۰ شهید دیگر را تقدیم کند.
نماینده ولی فقیه در مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به جسارت به شهید و بیاحترامی به دین اشاره کرد و افزود: توهین به شهید ناراحتکننده است، اما جسارت به دین و تضعیف فرهنگهای دینی مانند حجاب و عفاف، ناراحتی بیشتری دارد.
وی با انتقاد از رواج مظاهر بیحجابی در برخی کنسرتها و استفاده از اسامی غربی برای فرزندان، این اقدامات را نشانهای از تضعیف فرهنگ دینی در خانوادهها دانست و خواستار هوشیاری مردم و تقویت روحیه انقلابی در جامعه شد.
آیتالله محمدی لائینی همچنین بر ضرورت حفظ آمادگی برای دفاع از دین و ولایت تأکید کرد و گفت: همانطور که در جریان جنگ دوازده روزه غزه، شور انقلابی در مردم ما زنده شد، این آمادگی باید همواره برای دفاع از دین و ولایت حفظ شود.
نظر شما