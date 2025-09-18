به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه پنجشنبه در نشستی صمیمی با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه استان آذربایجان شرقی بر لزوم تغییر نگاه مدیریت فرهنگی و سه شاخص اصلی برای سنجش موفقیت مدیران این عرصه تاکید کرد.

صالحی با اشاره به ویژگی‌های مدیریت فرهنگی، سه شاخص اصلی را برای یک مدیر فرهنگی موفق برشمرد و گفت: موفقیت یک مدیر فرهنگی به میزان انجام کارهای اجرایی نیست و معیارهای ما در این زمینه باید تغییر کند.

وی امیدآفرینی، مشارکت‌آفرینی و اعتمادسازی را شاخص‌های اصلی موفقیت مدیران فرهنگی برشمرد و افزود: اگر مدیری نتواند این فضا را ایجاد کند، ناموفق است.

مدیریت خلاقیت‌ها، نه صدور دستور

وی با بیان اینکه جامعه فرهنگی متشکل از افراد خلاق و متنوع است، تاکید کرد: دو شاعر شبیه هم شعر نمی‌سرایند. نقش مدیر فرهنگی، مانند یک کارگردان، این نیست که خودش دست به کار شود، بلکه باید بتواند این انرژی‌های خلاقانه را کنار هم قرار داده و ترکیب کند. موفقیت مدیر به میزان توانایی او در درگیر کردن حداکثری فعالان فرهنگی در صحنه است.

تنوع فرهنگی آذربایجان، فرصتی ملی است

وزیر ارشاد، تنوع فرهنگی، زبانی و جغرافیایی ایران را نقطه قوت دانست و افزود: این تنوع به‌ویژه در استان آذربایجان شرقی یک مزیت و فرصت ملی است و نباید آن را به چشم یک تهدید دید. آذربایجان با سرمایه اجتماعی، فرهنگی و تاریخی غنی خود، سهم بزرگی در شکل‌گیری هویت ملی ایران دارد و تاریخ آن حتی از جغرافیایش موثرتر بوده است.

صالحی با اشاره به پیشینه فرهنگی غنی آذربایجان اظهار داشت: استان آذربایجان فقط شهریار را ندارد، بلکه میزبان صدها شاعر و ادیب بزرگ در طول تاریخ بوده که هر کدام سرمایه‌های ملی ما هستند.

عبور از نگاه تهدیدمحور به سوی فرصت‌آفرینی

وی در پایان بر تغییر نگرش در مدیریت فرهنگی تاکید کرد و گفت: ما باید نگاه خود را از تهدیدمحوری و تمرکز بر تحریم‌ها و محدودیت‌ها، به سمت فرصت‌گرایی تغییر دهیم. هر مقدار نگاهمان فرصت‌گرایانه‌تر باشد، بهتر می‌توانیم به شکار فرصت‌ها بپردازیم و با امیدآفرینی و مشارکت‌جویی، زمینه پیشرفت فرهنگ و هنر را فراهم کنیم.

گفتنی است این نشست صمیمی با حضور جمعی از هنرمندان، اصحاب رسانه و مدیران فرهنگی استان برگزار شد و در پایان، وزیر ارشاد به سوالات و پیشنهادهای حاضران پاسخ داد.