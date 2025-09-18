https://mehrnews.com/x394j5 ۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۴۰ کد خبر 6593835 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۴۰ بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مقبره الشعرای تبریز تبریز-وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز پنجشنبه در جریان سفر به تبریز از مقبره الشعرا و آرامگاه شهریار بازدید کرد. دریافت 80 MB کد خبر 6593835 کپی شد مطالب مرتبط شهریار؛ «شاعری ناگزیر» در پهنه ادبیات فارسی و ترکی دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با نماینده ولی فقیه در آذربایجانشرقی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد تبریز شد برچسبها تبریز شهریار استاد شهریار
