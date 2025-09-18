بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مقبره الشعرای تبریز

تبریز-وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز پنجشنبه در جریان سفر به تبریز از مقبره الشعرا و آرامگاه شهریار بازدید کرد.