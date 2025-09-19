وزیر ارشاد: مشکل اصلی هنر، کمبود زیرساخت برای عرضه آثار نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح جمعه در آئین آغاز عملیات اجرایی ساخت بزرگترین باغ تئاتر خصوصی ایران در تبریز، با تبریک این رویداد مهم، به بیان نکات کلیدی در حوزه فرهنگ و هنر پرداخت.

پیشرفتهای چشمگیر و چالش زیرساختها

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به پیشرفتهای قابل توجه در عرصه فرهنگ و هنر، اظهار داشت: در چند دهه اخیر، در حوزه هنر پیشرفت‌های شایان توجهی داشته ایم و دانشجویان و نسل جوان قابل توجهی در همه رشته‌های هنری پرورش یافته اند. فرصت‌های نوین فناوری نیز امکان آموزش پایه و تخصصی را گسترش داده و ما امروز نسلی بالنده و امیدوار در عرصه فرهنگ و هنر داریم.

وی مهمترین مشکل این حوزه را کمبود زیرساخت‌های مناسب عنوان کرد و افزود: مهمترین چالش، نبود بسترهای لازم برای عرضه آثار و هنرمندی این نسل تربیت یافته است. این امر می‌تواند به یک بحران تبدیل شود. پروژه‌هایی مانند این باغ تئاتر، به حل این معضل کمک کرده و مسیر پیشرفت را برای هنرمندان هموار می‌سازند.

تبریز؛ پیشتاز در عرصه هنرهای نمایشی

صالحی با اشاره به موقعیت استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز، خاطرنشان کرد: وقوع چنین رویدادی در استانی که همواره در هنر، به ویژه هنرهای نمایشی، پیشتاز بوده، بسیار حائز اهمیت است.

ضرورت توسعه نیات جدید وقف و امور خیریه در فرهنگ

وزیر ارشاد به موضوع وقف و امور خیریه پرداخت و بر لزوم روزآمدسازی آن تأکید کرد: اگرچه سنت حسنه وقف، نذر و امور خیریه در کشور ما ریشه دارد، اما این نیات باید با نیازهای جدید جامعه هماهنگ شود. به نظر می‌رسد باید توجه ویژه ای به توسعه وقف در حوزه فرهنگ و هنر داشته باشیم، چرا که پشتوانه اصلی این عرصه، مردم هستند. متأسفانه سهم فرهنگ و هنر از اینگونه مشارکت‌های مردمی اندک است.

وی افزود: چرا حوزه فعالیت‌های خیریه باید تنها به اطعام محدود باشد؟ بدون شک آن اقدامات نیز ارزشمند است، اما آیا طعام معنوی چون کتاب و هنر، ارزشی کمتر دارد؟ کتابخوانی و هنرهای نمایشی که هنری مادر محسوب می‌شود، می‌توانند نقشی حیاتی در تقویت روحیه جامعه ایفا کنند.

پیشگامی یک پروژه خصوصی

صالحی پروژه باغ تئاتر تبریز را که به همت آقای کلینی و بخش خصوصی آغاز شده، نمونه‌ای ارزشمند و پیشگام دانست و گفت: این اقدام، نه تنها نویدبخش ایجاد زیرساختی جدید برای هنر است، بلکه می‌تواند آغازی برای جلب بیشتر مشارکت بخش خصوصی و خیرین در حوزه فرهنگ و هنر باشد. این مجموعه قطعاً به عنوان یک اثر ماندگار و فرزند معنوی، برای شهر تبریز و استان آذربایجان شرقی به یادگار خواهد ماند.

وی در پایان از مجری پروژه، استاندار، شهردار و همه دست اندرکاران قدردانی کرد و اظهار امیدواری کرد که با ادامه این همت بلند، این پروژه به زودی به بهره برداری رسیده و در خدمت هنر و هنرمندان کشور قرار گیرد.