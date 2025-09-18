به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی، عصر روز پنجشنبه در آئین اختتامیه کنگره بینالمللی استاد شهریار در سالن همایشهای بینالمللی تبریز اظهار داشت: شهریار نهتنها در فضای روشنفکری و ادبی رشد کرده، بلکه در زمره شاعران آئینی و مذهبی نیز جایگاهی ممتاز دارد. به گفته او، استفاده استاد از آیات قرآن، احادیث و اشارات مکرر به محبت و ارادت نسبت به امام علی (ع) جلوهای ویژه به آثارش بخشیده است.
صالحی در ادامه سخنان خود تبریز را شهر ادب و مقاومت خواند و تصریح کرد: تاریخ این شهر همواره یادآور پایداری، فرهنگ و ایستادگی در برابر حوادث سخت بوده است. وی افزود: اگرچه همه ملتها شاعر دارند، اما ایران سرزمینی است که شعر در تار و پود زندگی مردمش جریان داشته و با آن زیستهاند؛ به گونهای که میتوان گفت ایران، همزاد شعر است.
وزیر فرهنگ تاکید کرد: از روزگار زرتشت تاکنون، شعر در زندگی ایرانیان حضور داشته و حتی دین و مذهب نیز از مسیر شعر به مردم منتقل شده است. به باور او، از جغرافیا و اقلیم گرفته تا آداب و رسوم اقوام ایرانی، همهچیز رنگ و بوی شاعرانه دارد.
وی با اشاره به نقش برجسته زبانها و اقوام ایرانی در پرورش شاعران بزرگ، خاطرنشان کرد: حتی در هنرهایی چون نگارگری، سینما و هنرهای تجسمی نیز میتوان روح شاعرانه ایرانی را یافت.
صالحی گفت: امروز به شهریار افتخار میکنیم؛ شاعری که در روزگار ما معجزهای ادبی آفرید و توانست در دو زبان فارسی و ترکی آثار ماندگار بهجا بگذارد.
وی افزود: هرچند بسیاری از شاعران چندزبانه فقط در یک زبان به اوج رسیدهاند، اما شهریار در هر دو زبان مخاطبان جدی و گسترده دارد. به گفته او، شهریار همچون پلی میان شرق و غرب بود که با شناخت ادبیات فرانسه و تلفیق آن با عاطفه شرقی، ترکیبی درخشان و بدیع آفرید.
صالحی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: برخی در تقلید از شهریار ناکام ماندهاند و شعرشان به دلیل ناهماهنگی میان واژگان فاخر و زبان عامیانه دچار آشفتگی است. اما شهریار، بهگونهای یگانه توانست زبان معیار و زبان مردمی را در کنار هم پیش ببرد.
وزیر فرهنگ در پایان یادآور شد: شهریار نامی ماندگار است که با آثارش روح شاعرانه ملت ایران را در عصر حاضر زنده نگه داشته است.
