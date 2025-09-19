فرهاد شبیهی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پست انتقال ۲۳۰.۲۰.۲۰ کیلوولت نظرآباد در محدوده تحت پوشش امور برق منطقه‌ای البرز برق‌دار و آماده بارگیری شد، گفت: این پروژه به‌عنوان یکی از مطالبات مهم مردم منطقه و خواسته جدی استاندار البرز، با همت جهادی متخصصان صنعت برق و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه رسید.

وی افزود: فاز نخست این پست انتقال با ظرفیت ۹۰ مگاولت‌آمپر، در مدت زمان سه ماه و با اعتباری بیش از ۳۴۰ میلیارد تومان اجرا و آماده بهره‌برداری شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران با اشاره به اهمیت این طرح اظهار داشت: پست انتقال نظرآباد از پروژه‌های حیاتی استان البرز است که نقش مهمی در رفع مشکلات افت ولتاژ و پایداری شبکه در این منطقه ایفا خواهد کرد. اجرای این پروژه در مدت زمان کوتاه، نشان‌دهنده عزم جدی شرکت برق منطقه‌ای تهران در خدمت‌رسانی به مردم و تحقق اهداف توسعه‌ای صنعت برق است.

وی ادامه داد: با بهره‌برداری از این پست، علاوه بر تأمین پایدار برق موردنیاز مشترکان، زمینه توسعه صنعتی و اقتصادی منطقه نیز فراهم خواهد شد. این طرح می‌تواند به‌طور مستقیم بر ارتقای کیفیت زندگی مردم شهرستان نظرآباد و استان البرز اثرگذار باشد.

شبیهی در خاتمه افزود: پست انتقال ۲۳۰.۲۰.۲۰ کیلوولت نظرآباد، یکی از زیرساخت‌های اساسی برای تأمین پایدار انرژی در البرز است.