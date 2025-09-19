  1. اقتصاد
فاز نخست پست انتقال نظر آباد برق‌دار شد

مدیر عامل برق منطقه ای تهران گفت: فاز نخست پست انتقال ۲۳۰.۲۰.۲۰ کیلوولت نظرآباد با ظرفیت ۹۰ مگاولت‌آمپر و اعتباری بالغ بر ۳۴۰ میلیارد تومان در مدت سه ماه احداث و برقدار شد.

فرهاد شبیهی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پست انتقال ۲۳۰.۲۰.۲۰ کیلوولت نظرآباد در محدوده تحت پوشش امور برق منطقه‌ای البرز برق‌دار و آماده بارگیری شد، گفت: این پروژه به‌عنوان یکی از مطالبات مهم مردم منطقه و خواسته جدی استاندار البرز، با همت جهادی متخصصان صنعت برق و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه رسید.

وی افزود: فاز نخست این پست انتقال با ظرفیت ۹۰ مگاولت‌آمپر، در مدت زمان سه ماه و با اعتباری بیش از ۳۴۰ میلیارد تومان اجرا و آماده بهره‌برداری شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران با اشاره به اهمیت این طرح اظهار داشت: پست انتقال نظرآباد از پروژه‌های حیاتی استان البرز است که نقش مهمی در رفع مشکلات افت ولتاژ و پایداری شبکه در این منطقه ایفا خواهد کرد. اجرای این پروژه در مدت زمان کوتاه، نشان‌دهنده عزم جدی شرکت برق منطقه‌ای تهران در خدمت‌رسانی به مردم و تحقق اهداف توسعه‌ای صنعت برق است.

وی ادامه داد: با بهره‌برداری از این پست، علاوه بر تأمین پایدار برق موردنیاز مشترکان، زمینه توسعه صنعتی و اقتصادی منطقه نیز فراهم خواهد شد. این طرح می‌تواند به‌طور مستقیم بر ارتقای کیفیت زندگی مردم شهرستان نظرآباد و استان البرز اثرگذار باشد.

شبیهی در خاتمه افزود: پست انتقال ۲۳۰.۲۰.۲۰ کیلوولت نظرآباد، یکی از زیرساخت‌های اساسی برای تأمین پایدار انرژی در البرز است.

