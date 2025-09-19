  1. استانها
  2. مازندران
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۰۲

موتورسیکلت هوندا ۶۰۰ سی‌سی قاچاق در نوشهر توقیف شد

موتورسیکلت هوندا ۶۰۰ سی‌سی قاچاق در نوشهر توقیف شد

نوشهر - فرمانده انتظامی نوشهر از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق از نوع هوندا ۶۰۰ سی‌سی به ارزش ۴ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت نورانی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر تردد یک دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق در سطح شهرستان نوشهر، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی و انجام اقدامات اطلاعاتی، موفق به شناسایی و توقیف این موتورسیکلت قاچاق از نوع هوندا ۶۰۰ سی‌سی شدند.

فرمانده انتظامی نوشهر ارزش این وسیله نقلیه را برابر اعلام کارشناسان، ۴ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: با تشکیل پرونده، موضوع تحت رسیدگی قضائی قرار دارد.

سرهنگ نورانی با تأکید بر استمرار برخورد قاطع پلیس با قاچاق کالا، تصریح کرد: مبارزه با قاچاق به‌ویژه وسایل نقلیه غیرمجاز، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های نیروی انتظامی است.

وی در پایان از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از نگهداری و تردد کالاهای قاچاق، به‌ویژه موتورسیکلت‌های سنگین غیرمجاز، مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد خبر 6594126

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها