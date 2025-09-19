به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت نورانی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر تردد یک دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق در سطح شهرستان نوشهر، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی و انجام اقدامات اطلاعاتی، موفق به شناسایی و توقیف این موتورسیکلت قاچاق از نوع هوندا ۶۰۰ سی‌سی شدند.

فرمانده انتظامی نوشهر ارزش این وسیله نقلیه را برابر اعلام کارشناسان، ۴ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: با تشکیل پرونده، موضوع تحت رسیدگی قضائی قرار دارد.

سرهنگ نورانی با تأکید بر استمرار برخورد قاطع پلیس با قاچاق کالا، تصریح کرد: مبارزه با قاچاق به‌ویژه وسایل نقلیه غیرمجاز، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های نیروی انتظامی است.

وی در پایان از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از نگهداری و تردد کالاهای قاچاق، به‌ویژه موتورسیکلت‌های سنگین غیرمجاز، مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

