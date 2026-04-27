به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت نورانی از اجرای مستمر طرح برخورد با رانندگان هنجارشکن در شهرستان نوشهر خبر داد و اظهار کرد: تعداد معدودی از رانندگان با ایجاد تغییر در سیستم اگزوز، استفاده از بوق‌های غیرمجاز و یا سیستم‌های صوتی قوی، موجب آلودگی صوتی و اخلال در نظم شهری می‌شوند.

وی افزود: در صورت مشاهده این‌گونه تخلفات در سطح شهر، ضمن اعمال قانون، خودروها برابر مقررات توقیف و رانندگان متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر با تأکید بر اینکه آرامش و آسایش شهروندان خط قرمز پلیس است، تصریح کرد: هرگونه رفتار مخاطره‌آمیز با خودرو که موجب برهم زدن نظم عمومی شود، با برخورد قاطع و قانونی پلیس مواجه خواهد شد.

نورانی همچنین بر استمرار رصد فضای مجازی در راستای شناسایی و برخورد با مصادیق هنجارشکنی تأکید کرد.