۴ دستگاه موتورسیکلت قاچاق در محور کندوان توقیف شد

سرهنگ هادی عبادی در گفتگو خبرنگار مهر از کشف و توقیف چهار دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق و فاقد مدارک قانونی در محدوده خاکک محور کندوان خبر داد.

وی اظهار داشت: در پی اجرای طرح‌های ویژه برخورد با وسایل نقلیه غیرمجاز و در راستای ارتقا امنیت و آرامش عمومی، مأموران پلیس راه هنگام کنترل و پایش ترافیک در این محور کوهستانی، به چند دستگاه موتورسیکلت سنگین که در حال تردد بودند مشکوک شدند.

سرهنگ عبادی افزود: پس از توقف و بررسی‌های اولیه مشخص شد چهار دستگاه از این موتورسیکلت‌ها فاقد هرگونه اسناد و مدارک قانونی بوده و به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند.

رئیس پلیس راه استان با تأکید بر قاطعیت پلیس در برخورد با این‌گونه موارد تصریح کرد: وسایل نقلیه توقیف و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد.

وی در پایان از شهروندان خواست با توجه به خطرات تردد وسایل نقلیه قاچاق و غیرمجاز در جاده‌های کوهستانی، هرگونه موارد مشکوک را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.