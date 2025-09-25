فرمانده انتظامی نوشهر: ۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در نوشهر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت نورانی اعلام کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال در یکی از مناطق شهرستان نوشهر، بلافاصله تیمی از مأموران انتظامی به محل اعزام و عملیات شناسایی و برخورد با این اقدام آغاز شد.

وی افزود: پس از بازرسی دقیق محل، تعداد ۱۰ دستگاه ماینر که به‌صورت غیرمجاز در حال فعالیت بودند به همراه لوازم جانبی کشف و ضبط شد و پس از تشکیل پرونده اولیه، برای رسیدگی به مراجع قضائی و تعزیرات معرفی گردید.

سرهنگ نورانی با هشدار به افراد سودجو تصریح کرد: استفاده از ماینر بدون مجوز قانونی نه تنها موجب اختلال در شبکه برق‌رسانی می‌شود، بلکه طبق قانون به‌عنوان قاچاق محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا اقدامات لازم انجام شود.