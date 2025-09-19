  1. استانها
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۱۸

ترافیک نیمه سنگین در راه ها؛ کندوان یکطرفه می‌شود

ساری - سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران وضعیت ترافیک در محورهای کندوان و هراز را نیمه سنگین تا سنگین اعلام کرد و گفت:تردد در این محورها به صورت دو طرفه در جریان است.

علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تردد در محور کندوان در مسیر شمال به جنوب از ولی‌آباد تا سیاه بیشه نیمه سنگین تا سنگین است، همچنین، در محور هراز در برخی محدوده‌ها تردد نیمه سنگین تا سنگین گزارش شده است.

وی افزود: تردد در محور سوادکوه – کیاسر عادی و روان است و هیچ مداخله جوی خاصی نیز در راه‌ها مشاهده نمی‌شود.

به گزارش مهر، محدودیت‌های ترافیک جراح‌های مازندران از ظهر سه‌شنبه شروع شده و تا صبح شنبه ادامه دازد.

همچنین در صورت افزایش بار ترافیکی و با دستور پلیس، از بعد از ظهر جمعه، محور کندوان ممکن است به صورت یک‌طرفه به منظور روان‌سازی ترافیک اعلام شود.

این وضعیت برای تسهیل تردد مسافران و کاهش بار ترافیکی در روزهای پیک سفر اتخاذ خواهد شد.

