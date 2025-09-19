حضور سنگنوردان ایران در مسابقات قهرمانی جهان

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های سنگنوردی قهرمانی جهان از ۲۹ شهریور در سئول کره جنوبی آغاز شده و تا ۳ مهر ادامه دارد. تیم ملی سنگنوردی ایران از شرکت کنندگان در این دوره مسابقات است.

به همین منظور، این تیم شامگاه پنجشنبه عازم سئول شد تا از روز شنبه در مسابقات حاضر شود.

رضا علیپور، میلاد علیپور، ایمان آرزه و رادین فروغیان در بخش مردان همراه با محیا دارابیان و سارینا غفاری در بخش زنان ترکیب تیم اعزامی به مسابقات سنگنوردی قهرمانی جهان را تشکیل می دهند.

محسن بهشتی‌راد (مربی ماده سرعت) و همایون بختیاری (سرپرست) این سنگنوردان را در جریان مسابقات همراهی می کنند.