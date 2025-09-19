  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۲

حضور سنگنوردان ایران در مسابقات قهرمانی جهان

حضور سنگنوردان ایران در مسابقات قهرمانی جهان

۶ سنگنورد ملی‌پوش ایران در دو بخش مردان و زنان در مسابقات قهرمانی جهان شرکت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های سنگنوردی قهرمانی جهان از ۲۹ شهریور در سئول کره جنوبی آغاز شده و تا ۳ مهر ادامه دارد. تیم ملی سنگنوردی ایران از شرکت کنندگان در این دوره مسابقات است.

به همین منظور، این تیم شامگاه پنجشنبه عازم سئول شد تا از روز شنبه در مسابقات حاضر شود.

رضا علیپور، میلاد علیپور، ایمان آرزه و رادین فروغیان در بخش مردان همراه با محیا دارابیان و سارینا غفاری در بخش زنان ترکیب تیم اعزامی به مسابقات سنگنوردی قهرمانی جهان را تشکیل می دهند.

محسن بهشتی‌راد (مربی ماده سرعت) و همایون بختیاری (سرپرست) این سنگنوردان را در جریان مسابقات همراهی می کنند.

کد خبر 6594151

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها