عبداله باور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این بسته‌ها شامل انواع کیف، دفتر، مداد رنگی، خودکار و بسته‌های آموزشی است که با هدف حمایت از دانش‌آموزان کم برخوردار و فراهم کردن زمینه تحصیل بهتر برای آنان تهیه شده است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه با اشاره به نحوه توزیع این بسته‌های تحصیلی افزود: مجموع اقلام تهیه‌شده در اختیار مدارس قرار خواهد گرفت تا پس از شناسایی دقیق دانش آموزان نیازمند ضمن حفظ کرامت انسانی، به آنها اهدا شود.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام خداپسندانه به همت مجموعه آموزش و پرورش گناوه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و جمعی از خیرین شهرستان، در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش صورت گرفته و ضمن رفع بخشی از نیازهای تحصیلی، امید و انگیزه را در دل دانش‌آموزان نیازمند زنده کرده و می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای عدالت آموزشی در شهرستان باشد.