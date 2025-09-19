آزادی زندانیان غیرعمد باید به حرکتی فرهنگی و اجتماعیِ فراگیر تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسن ملک محمدی در نشست با مسئولان و فعالان جزیره کیش با اشاره به ظرفیت‌های این منطقه گفت: کیش نماد عظمت، تمدن و تدین نظام اسلامی است و می‌تواند الگویی ارزشمند برای کشور باشد.

وی با قدردانی از همراهی امام جمعه کیش و مسئولان محلی، هدف سفر خود به استان‌ها را ایجاد زمینه‌های همکاری و هم‌افزایی برای حل مسائل اجتماعی دانست و افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها، پیگیری آزادی زندانیان غیرعمد است. این اقدام تنها یک کار حمایتی نیست، بلکه باید به فرهنگ عمومی و حرکت اجتماعی تبدیل شود.

ملک‌محمدی با اشاره به آمار اندک زندانیان غیرعمد در کیش تأکید کرد: هدف ما فراتر از آزادسازی چند نفر است؛ باید فرهنگ مواسات، همدلی و کمک‌های مومنانه را گسترش دهیم. آزادسازی زندانیان از سنت‌های مورد سفارش اهل‌بیت (ع) است و رهبر معظم انقلاب نیز هر ساله این حرکت را مورد حمایت قرار می‌دهند.

وی با اشاره به میلاد پیامبر اعظم (ص) گفت: این مناسبت فرصتی مغتنم برای انجام اقدامات فرهنگی و اجتماعی است. ستادهای استانی باید با برنامه‌ریزی جهادی، آزادی زندانیان را سرعت ببخشند.

وی در بخش دیگری از سخنانش خواستار ورود جدی رسانه‌ها و صداوسیما برای راه‌اندازی پویش «به عشق پیامبر (ص) می بخشم» شد و افزود: شماره حساب ستاد دیه باید به مردم معرفی شود تا امکان مشارکت همگانی فراهم شود.

ملک‌محمدی از مسئولان محلی خواست ظرف چند روز آینده آمار دقیق زندانیان غیرعمد را ارائه کنند و تصریح کرد: اگر این موضوع با جدیت و پیگیری دنبال شود، خیران و فعالان اقتصادی با افتخار در این مسیر مشارکت خواهند کرد.

حجت‌الاسلام ملک‌محمدی گفت: هدف ما فراتر از آزادی تعداد محدودی زندانی است؛ ما می‌خواهیم فرهنگ همدلی ایرانیان و مهربانی اجتماعی را در جامعه ترویج کنیم.

وی با اشاره به دو اتفاق مهم اخیر تشکیل شورای هماهنگی به ابتکار رهبر معظم انقلاب و حمایت رئیس‌جمهور از این حرکت افزود: این شورا در حقیقت قرارگاه نرم نظام است؛ همان‌گونه که نیروهای مسلح سد نظام محسوب می‌شوند.