پویش «به عشق پیامبر(ص) می بخشم»؛ هدف آزادی ۲۰۰۰ زندانی است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- امیرماهان محمدی یکتا: در آستانه سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص)، پویش «به عشق پیامبر می‌بخشم» با همکاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دیه استان تهران آغاز شد.

این طرح خداپسندانه با هدف آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، به‌ویژه در پایتخت، تلاش دارد تا با جلب مشارکت مردمی و دستگاه‌های اجرایی، دو هزار زندانی نیازمند را به کانون خانواده‌هایشان بازگرداند، این اقدام، نه‌تنها گامی در جهت کاهش آلام اجتماعی است، بلکه به گفته مقامات، بازتابی از سیره نبوی در بخشش و حمایت از نیازمندان به شمار می‌رود.

هدف این پویش که در سال جاری کلید خورده است، جلب حمایت خیرین، چهره‌های مذهبی، ورزشی و هنری، و عموم مردم برای کاهش معضلات اجتماعی از طریق آزادی زندانیان بدهکار جرایم غیرعمد، مانند بدهی‌های مالی، مهریه و دیه غیرعمد است، این طرح در حالی اجرا می‌شود که استان تهران با چالش‌های اجتماعی و نیز فشار اقتصادی بر خانواده‌های زندانیان، روبرو است.

مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در خصوص این پویش به خبرنگار مهر گفت: عملکرد ستاد دیه تهران در آزادی زندانیان نیازمند قابل تقدیر است، اما این تلاش نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی است. مسئولیت اجتماعی ما ایجاب می‌کند که نسبت به آسیب‌هایی که منجر به زندانی شدن افراد می‌شود، بی‌تفاوت نباشیم.

حجت‌الاسلام حسن ملک‌محمدی افزود: آزادی زندانیان، سیره‌ای نبوی است و مقام معظم رهبری هرساله با اهدای کمک به ستاد دیه، الگویی برای این اقدام خداپسندانه ارائه می‌دهند.

تهران پیشگام در بخشش و گشایش گره زندگی نیازمندان

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای تهران برای کمک به این پویش، تأکید کرد: مردم تهران همواره نشان داده‌اند که بخشش و کمک به نیازمندان جز باورهای عمیق آن‌ها است. استانداری، شهرداری و حتی اصناف و مشاغل درآمدزا باید در این میدان پیشگام شوند تا گره از زندگی خانواده‌های زندانیان گشوده شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، نیز با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) به خبرنگار مهر گفت: این پویش، بازوی ستاد دیه در اجرای سنت حسنه کمک به نیازمندان است. هر زندانی که آزاد می‌شود، نه‌تنها به خانواده‌اش بازمی‌گردد، بلکه بار مالی دولت کاهش می‌یابد و تأثیر مثبتی بر جامعه می‌گذارد.

وی هدف این پویش را آزادی حدود دو هزار زندانی جرایم غیرعمد اعلام کرد و افزود: چهره‌های تأثیرگذار، از جمله شخصیت‌های مذهبی، ورزشی و هنری، باید به این حرکت بپیوندند تا معضلات اجتماعی کاهش یابد.

مدیر ستاد دیه استان تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۴۲۰ زندانی نیازمند جرایم غیرعمد با کمک خیرین و فرآیندهای قضائی مانند قبولی اعسار آزاد شده‌اند، اظهار داشت: بسیاری از شهدای بازداشتگاه اوین، از جمله مددکاران ستاد دیه، در گذشته در این مسیر همکاری داشتند، اما شهادت آن‌ها و بازسازی بازداشتگاه، روند کمک‌ها را موقتاً کند کرد. خوشبختانه، فعالیت‌ها به روال عادی بازگشته است.

عباس کشانی، افزود: در حال حاضر، دو هزار و ۹۵۰ زندانی بدهکار جرایم غیرعمد در تهران منتظر کمک هستند. از این تعداد، حدود هزار نفر به دلیل بدهی‌های کلان واجد شرایط دریافت کمک نیستند، اما دو هزار نفر با بدهی‌های کمتر می‌توانند با حمایت خیرین آزاد شوند.

بخشش مقداری از طلب توسط شاکیان؛ کلید آزادی زندانیان و نجات خانواده‌های نیازمند

وی تأکید کرد: شاکیان پرونده‌ها، علی‌رغم مشکلات اقتصادی، در بسیاری موارد با بخشش بخشی از طلب خود، نقش کلیدی در آزادی زندانیان داشته‌اند. خیرین نیز با اهدا در قالب نیت‌های قلبی، صدقه، یا هزینه مراسم ترحیم، به این امر کمک کرده‌اند.

این پویش در حالی آغاز شده که استان تهران با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی متعددی مواجه است، فشارهای مالی بر خانواده‌های زندانیان، به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای، مشکلات معیشتی را تشدید کرده است.

گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که خانواده‌های بسیاری به دلیل زندانی شدن نان‌آور، با فقر و مشکلات دیگر دست‌وپنجه نرم می‌کنند، یکی از کاربران فضای مجازی در این خصوص نوشت: آزادی یک زندانی، یعنی بازگشت امید به یک خانواده. این پویش می‌تواند زندگی‌ها را نجات دهد.

حجت‌الاسلام محمودی در ادامه گفت: این حرکت، علاوه بر بعد انسانی، تأثیرات اقتصادی نیز دارد. هر زندانی آزادشده می‌تواند به چرخه تولید بازگردد و از هزینه‌های نگهداری دولت بکاهد.

وی از خیرین خواست تا با واریز کمک به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۶۷۵۹۱۶، در این امر خیر مشارکت کنند.

ترویج فرهنگ ایثار و بخشش

کشانی نیز با اشاره به نقش خیرین تأکید کرد: بسیاری از شاکیان، با وجود تنگناهای مالی، با بخشش طلب خود، گره‌گشای پرونده‌ها شده‌اند. این فرهنگ ایثار، همراه با کمک‌های مردمی، می‌تواند دو هزار خانواده را از بحران نجات دهد.

وی افزود: ستاد دیه با همکاری مراجع قضائی، فرآیندهای اعسار را تسریع کرده تا آزادی زندانیان با سرعت بیشتری انجام شود.

این پویش، بازتابی از ارزش‌های اسلامی و انسانی در جامعه ایران است، حجت‌الاسلام ملک‌محمدی در پایان گفت: این پویش، فرصتی است تا با الگو گرفتن از پیامبر اکرم (ص)، که نماد رحمت و بخشش بود، به نیازمندان کمک کنیم و جامعه‌ای مهربان‌تر بسازیم.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دیه تهران از همه اقشار دعوت کرده‌اند تا در این حرکت خیرخواهانه مشارکت کنند. برگزاری مراسم‌های فرهنگی و تبلیغی در مساجد و مراکز عمومی، بخشی از برنامه‌های این پویش است تا آگاهی عمومی را افزایش دهد، به گفته محمودی، این اقدام، نه‌تنها خانواده‌ها را نجات می‌دهد، بلکه وحدت و همدلی را در جامعه تقویت می‌کند.

پویش «به عشق پیامبر می‌بخشم» در شرایط کنونی کشور می‌تواند نمونه‌ای از همبستگی ملی باشد، این طرح، با تکیه بر سنت‌های دینی و مشارکت مردمی، امیدی برای بازگشت هزاران نفر به آغوش خانواده‌هایشان ایجاد کرده است. خیرین می‌توانند با کمک به این پویش، گامی در جهت کاهش آلام اجتماعی و تقویت فرهنگ بخشش بردارند.