۷۰ هزار زندانی در کشور مشمول عفو یا تخفیف مجازات شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن ملک‌محمدی، مشاور و نماینده ولی فقیه در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست مشترک ستاد دیه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری که با حضور نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد با تبریک سالروز دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید و نیز درخشش ورزشکاران ایران در عرصه جهانی، اظهار کرد: شهدا جان دادند و جانبازان ترکش‌ها و آزادگان سرافراز شلاق‌ها را تحمل کردند تا ما بر سر سفره آماده این ایثار و فداکاری قرار گیریم و تحت امر ولی فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمت کنیم.

ملک‌محمدی با ذکر اینکه همه ما در ازای این‌همه جانفشانی رزمندگان در دوران دفاع مقدس و نیز دفاع مقدس ۱۲ روزه باید بیشتر تلاش کنیم، ادامه داد: باید در عرصه خدمت‌رسانی به مردم، خدمت عاشقانه‌تر و خالصانه‌تر سخن بگوییم و به‌ویژه عمل کنیم.

وی با تأکید بر اینکه سند هیچ کاری در این نظام به نام هیچ کسی ثبت نشده است، افزود: قطار انقلاب مسیر خودش را طی می‌کند که هر کسی سوار شد بهره خواهد برد و هر کسی ماند، ضرر می‌برد لذا میدان خدمت مهیاست.

فراهم آوری زمینه آزادی ۱۱۵ زندانی جرایم غیر عمد

ملک‌محمدی با اشاره به آزادسازی زندانیان با همت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در سراسر کشور، توضیح داد: انتظار می‌رود در این استان نیز همچون دیگر استان‌ها، مسئولان استانی و کسانی که دستشان می‌رسد، همت بلند دارند و گره‌ای از کار خلق باز کنند؛ در اینجا صحبت از آزادی ۱۱۵ زندانی جرایم غیر عمد بود که انتظار می‌رود سریعاً مقدمات آزادی آنها فراهم شود.

مشاور مقام معظم رهبری در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بیان کرد: خدا می‌داند بعد از دوران دفاع مقدس، هیچ کاری شیرین‌تر از فراهم کردن زمینه شادی و سرور خانواده‌ها و آزادی زندانیان جرایم غیر عمد نمی‌شناسم. امام حسن عسکری (ع) هم در حدیثی نورانی بافضیلت‌ترین عمل را فراهم‌آوری زمینه شادی دیگران با نجات از زندان عنوان کرده‌اند.

اجرای پویش به عشق پیامبر می‌بخشم در کشور

ملک‌محمدی با اشاره به اینکه آزادسازی زندانیان وظیفه دینی و انقلابی و انسانی ما در هر سنگری است، افزود: منطق اجازه نمی‌دهد اگر در هر مقام و منصبی کاری از دستمان بر می‌آید، دریغ کنیم و منتظر بمانیم بلکه سریعاً باید وارد عمل شویم.

وی با اشاره به پویش «به عشق پیامبر می‌بخشم»، گفت: معنای پویش این است که هر کسی حتی اگر یک‌هزار تومان هم از دستش بر می‌آید، کمک کند و سهیم شود و همه آحاد مردم در این حرکت نورانی مشارکت داشته باشند.

ملک‌محمدی گسترش فرهنگ ایثار و انفاق را عامل پیشگیری از آسیب‌ها و تهدیدها عنوان کرد و گفت: انتظار می‌رود که با ید واحد و با اتحاد و همبستگی و محبت، این ۱۱۵ زندانی استان چهارمحال و بختیاری زودتر آزاد شوند.

وی با اشاره به اینکه امسال به میمنت یک‌هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر نور و رحمت (ص) ۲ اتفاق استثنایی در تاریخ ایران افتاده است، گفت: نخست آنکه به برکت ۱۵۰۰ مین سالروز میلاد پیامبر (ص) عفو مقام معظم رهبری، بیش از ۷۰ هزار زندانی در سراسر کشور آزاد شدند یا تخفیف مجازات گرفتند یعنی ۳۰ هزار زندانی آزاد شدند و ۴۰ هزار مشمول تخفیف شدند که این بی‌سابقه است.

ملک‌محمدی با تصریح اینکه رئیس‌جمهور کشورمان نیز برای اولین بار معاون اول خود را برای ریاست ستاد بزرگداشت میلاد پیامبر (ص) منصوب کرد، افزود: ایشان همچنین پنج وزیر و سه معاون را به عضویت ستاد درآورد که بی‌سابقه بود.

مشاور ولی فقیه در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با یادآوری اینکه بالغ بر ۱۰۰ اثر منفی زندان تا کنون احصا شده است، تأکید کرد: برای زمینه‌سازی نجات زندانیان و بازگشت سرور و شادی به خانواده‌های آنان و تعمیق وحدت مردم، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به‌عنوان قرارگاه نرم نظام اسلامی درصدد گسترش فرهنگ ایثار و انفاق و مواسات بوده است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی پای کار آزادی زندانیان

ملک‌محمدی یادآوری کرد: باید حضور با عمل به دستورات الهی در صحنه حفظ شود و در این راستا، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تفاهم‌نامه‌ای با ستاد دیه برقرار کرده است. در این راستا از روز اول ماه ربیع‌الاول باید حرکتی در استان شروع می‌شد لذا انتظار می‌رود از همه ظرفیت‌ها استفاده شود.

وی با تصریح اینکه پنج درصد از آزادی زندانیان را اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن بر عهده گرفته است، افزود: انتظار می‌رود همه موارد تفاهم‌نامه با همت ستاد دیه در استان پیگیری شود.

ملک‌محمدی تأکید کرد: بر طبق دستور وزارت کشور، همه فرمانداران باید با این تفاهم‌نامه همراهی و همکاری کنند و تدبیر لازم را برای فراهم‌آوری زمینه آزادی بیشتر زندانیان را فراهم کنند.

مشاور مقام معظم رهبری در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پایان گفت: عزممان را برای آزادی ۱۱۵ زندانی با همکاری همه مجموعه‌ها خاصه ۱۲ فرماندار شهرستان‌های چهارمحال و بختیاری جزم کنیم.