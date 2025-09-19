۲ عامل ابتلا به مه مغزی را بشناسید

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – مرجان سیف ا لد ین: مه مغزی بیماری خاص یا مستقل نیست بلکه اصطلاحی است برای توصیف مجموعه‌ای از علائم مانند اختلال در تمرکز، گیجی ذهنی، فراموشی، کاهش وضوح فکری و کاهش توانایی‌های حافظه که عملکرد روزانه فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

یکی از شایع‌ترین علت‌های این اختلال مصرف بیش از حد غذاهای سرخ شده و اشباع از روغن است.

سروش حیدری، متخصص مغز و اعصاب در خصوص این بیماری در گفتگو با مهر بیان کرد: مهم‌ترین علت مرتبط با مه مغزی، مصرف غذاهایی است که کم‌ترین مقدار آنتی‌اکسیدان و چربی‌های سالم (مانند امگا ۳) را دارند.

وی با اشاره به اینکه چربی‌های ترانس، قندهای افزودنی و کربوهیدرات‌های تصفیه شده در غذاهای سرخ کردنی فراوان هستند افزود: غذاهای سرخ شده مثل سیب‌زمینی سرخ شده، مرغ سوخاری و سایر خوراکی‌های پرروغن به دلیل داشتن چربی و نمک زیاد و کمبود مواد مغذی، می‌توانند التهاب را در بدن افزایش داده که این التهاب در ایجاد مه مغزی نقش کلیدی دارد.

حیدری اضافه کرد: طبق تحقیقات، بین مصرف غذاهای فوق فرآوری‌شده و زوال شناختی ارتباط وجود دارد که کیک، کلوچه، سوسیس، کالباس، چیپس، پفک سرشار از قند و نمک، چربی‌های ناسالم، سدیم و اغلب حاوی مواد نگهدارنده، رنگ‌ها و طعم دهنده‌های مصنوعی هستند و در سلامت مغز اختلال ایجاد می‌کنند.

مه مغزی چیست؟

سارا عظیمیان متخصص مغز و اعصاب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مه مغزی بیشتر شبیه یک اختلال عملکرد شناختی است که بر تفکر، یادآوری و تمرکز و عملکرد روزانه تأثیر می‌گذارد و معمولاً موقتی بوده و با شناسایی علت و درمان آن، بهبود می‌یابد.

وی به بی خوابی، استرس مداوم، خواب ناکافی یا بی‌کیفیت، تغذیه ناسالم یا کمبود مواد مغذی مانند ویتامین B12، اختلالات هورمونی، بیماری‌های عصبی و افسردگی اشاره کرد.

عظیمیان ادامه داد: مه مغزی با علائم شناختی و رفتاری متنوعی ظاهر می‌شود که شامل کاهش تمرکز، فراموشی، کندی پردازش اطلاعات، اختلال در تصمیم‌گیری و گفتار، کاهش انگیزه و انرژی، بی‌انگیزگی و افسردگی، تحریک‌پذیری و اضطراب و کاهش اعتماد به نفس است.

وی اضافه کرد: مشکلاتی مانند خواب‌آلودگی یا بی‌خوابی، سردرد، حواس‌پرتی، ضعف در سازماندهی کارها و کاهش عملکرد تحصیلی یا شغلی نیز از دیگر علائم رایج مه مغزی است.

تفاوت مه مغزی و آلزایمر

این متخصص ادامه داد: مه مغزی یک حالت موقتی و برگشت‌پذیر است که ناشی از عوامل قابل درمان مانند استرس، بی‌خوابی یا تغذیه ناسالم است و با برطرف کردن این عوامل بهبود می‌یابد.

وی توضیح داد: اما در مقابل، آلزایمر بیماری مزمنی است، با تخریب دائمی سلول‌های مغزی که به تدریج منجر به زوال عقل شدید و مشکلات پایدار حافظه و عملکرد شناختی می‌شود و درمان قطعی ندارد.

چه زمانی برای خستگی ذهنی به پزشک مراجعه کنیم؟

این گزارش تأکید می‌کند که مه مغزی نشانه‌ای از اختلال موقت در عملکرد مغز است که به ویژه در اثر تغذیه ناسالم و از جمله مصرف زیاد غذاهای سرخ‌شده به وجود می‌آید.

اصلاح رژیم غذایی، کاهش مصرف خوراکی‌های پرچرب و سرخ‌شده، بهبود کیفیت خواب و کاهش استرس می‌تواند به پیشگیری و درمان این حالت کمک کند.

استرس بی وقفه نه تنها باعث خستگی ذهنی می‌شود بلکه مجموعه‌ای از پیامدهای دیگر سلامت جسمی و روانی را نیز به دنبال دارد.

در نهایت استرس باعث می‌شود که شما نسبت به هر چیزی که همیشه در حال تغییر است احساس ناامیدی کنید و از انجام هر اقدام مثبتی برای درمان خود درمانده شوید.

فرسودگی ذهنی در برخی موارد با عواقب خطرناکی همراه است به طور که گاهی ممکن است حتی جان شما را در معرض مرگ قرار دهد، به عنوان مثال خستگی مداوم زمان واکنش شما را کاهش می‌دهد و این امر باعث افزایش تصادفات رانندگی و خطاهای خطرناک در مشاغل پرخطر می‌شود. بنابراین اگر متوجه خستگی ذهنی در خود شدید و قادر به شناسایی علل و محرک‌ها نیستید و یا نمی‌توانید برای بهبود حال خود اقدامی انجام دهید بهتر است از یک مشاور و یا روان شناس کمک بگیرید. روانشناس با بررسی گزینه‌های درمانی روش‌های مفید مقابله با استرس را به شما آموزش می‌دهد.