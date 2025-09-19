به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سلمان اسحاقی اظهار داشت: حمایت واقعی از تولید داخلی و اصلاح نظام بیمه‌ای برای سلامت مردم ضروری است.

وی ادامه داد: به اسم حمایت از تولید داخل نباید کیفیت دارو و تجهیزات پزشکی کاهش یابد و نظام بیمه‌ای باید اصلاح شود تا قیمت‌گذاری و ارائه خدمات سلامت به درستی انجام شود.

اسحاقی به مشکلات قیمت‌گذاری و پوشش بیمه‌ای داروها اشاره کرد و افزود: برخی داروها نیازمند افزایش قیمت هستند اما این افزایش باید از طریق بیمه‌ها پوشش داده شود و از جیب بیمار پرداخت نشود، هدف حفظ صنعت دارو و جلوگیری از ورشکستگی آن است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: تدوین نقشه راه برای پوشش بیمه‌ای داروها ضروری است تا مشخص شود چه داروهایی تحت پوشش هستند و از قاچاق دارو جلوگیری شود. حتی با افزایش قیمت و محدودیت عرضه، برخی داروها قاچاق می‌شوند و برنامه‌ریزی دقیق بیمه‌ها و سازمان غذا و دارو می‌تواند این مشکل را کاهش دهد.