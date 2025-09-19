ضرورت اقدام عملی کشورهای اسلامی در حمایت از مردم غزه و فلسطین

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه‌های نماز جمعه ساری، بر اهمیت تقوای الهی و نقش آن در اصلاح فرد و جامعه تأکید کرد.

وی همچنین در بخش‌های مختلف سخنان خود، به مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بین‌المللی پرداخته و خواستار اقدامات جدی برای بهبود وضعیت کشاورزی، صنایع شد.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به اهمیت تقوای الهی در زندگی فردی و اجتماعی، گفت: اگر تقوا در جامعه حاکم باشد، همه چیز به جای خود قرار می‌گیرد و صلاح و صلح در آن برقرار خواهد شد.

وی همچنین در ادامه به هدف آفرینش انسان‌ها اشاره کرد و افزود: هدف از آفرینش حضرت آدم و نسل او آبادانی زمین بود زیرا حضرت آدم به زمین فرستاده شد تا زمین را آباد کند، نه اینکه آن را خراب و ویران کند و نسل جدید باید در راستای عمران و آبادانی زمین حرکت کند.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران به اهمیت استعدادیابی در سیستم آموزشی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از وظایف اساسی آموزش و پرورش شناسایی استعدادهای نهفته در دانش‌آموزان است و ما باید به‌دقت تمایز بین علاقه و استعداد را شناسایی کنیم تا هر دانش‌آموز بتواند در رشته‌ای که در آن استعداد دارد، پیشرفت کند.

وی همچنین بر لزوم ایجاد محیط‌های علمی و متین در مدارس و دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: باید از تبدیل محیط‌های علمی به محیط‌هایی با پوشش‌های مبتذل و رفتارهای غیرمناسب جلوگیری کنیم. مدارس و دانشگاه‌ها باید محیط‌هایی علمی و با ارزش‌های اسلامی باشند.

تقدیر از قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران

آیت‌الله لائینی در بخش دیگری از سخنان خود به قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی اشاره کرده و از تلاش‌های این تیم قدردانی کردند.

وی گفت: تیم ملی کشتی آزاد با تلاش‌های خود توانست قهرمان جهان شود. این قهرمانی نه تنها نتیجه تلاش فیزیکی این ورزشکاران است، بلکه نشان‌دهنده عزم راسخ و غیرت ایرانی است.

توجه به کشاورزی و صنایع کشور

آیت‌الله محمدی لائینی در ادامه به وضعیت کشاورزی و صنایع کشور اشاره کردند و اظهار داشتند: با پایان فصل گرما و افزایش تولید برق، لازم است که توجه ویژه‌ای به بخش تولید و صنایع کشور داشته باشیم و بسیاری از واحدهای صنعتی در تابستان امسال با مشکلات جدی از جمله قطع برق مواجه بودند و این مشکلات باید در فصل‌های آینده برطرف شوند.

وی همچنین از مسئولان خواست که نیازهای کشاورزان، از جمله تأمین بذر، کود و سوخت، به‌موقع تأمین شود تا از مشکلات احتمالی در فصل کشاورزی پیش رو جلوگیری گردد.

آمادگی برای فصل بارش و بهره‌برداری از منابع آبی

آیت‌الله لائینی در بخشی از سخنان خود به آغاز فصل بارش و لزوم آماده‌سازی برای بهره‌برداری از باران‌های پیش رو اشاره کرد و گفت: باران‌های پربرکت در راه است و باید زیرساخت‌های لازم برای ذخیره‌سازی آب فراهم شود، باید آب‌بندان‌ها را لایروبی کرده و سدها را تکمیل کنیم تا از این منابع آبی به بهترین نحو استفاده کنیم.

آیت‌الله محمدی لائینی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فلسطین و اقدامات کشورهای اسلامی در قبال وضعیت غزه اشاره کرد و با انتقاد از نشست‌های اخیر کشورهای عربی و اسلامی که هیچ اقدام عملی در پی نداشته‌است، گفت: این نشست‌ها هیچ اقدام عملی برای توقف حملات اسرائیل به غزه و حمایت از مردم فلسطین نداشته‌اند در حالی که کشورهای اسلامی باید اقدامات جدی‌تری در حمایت از مردم فلسطین انجام دهند. تصمیمات باید عملی و مؤثر باشد، نه تنها نشست‌ها و بیانیه‌های بدون اثر.

وی افزود: کشورهای اسلامی باید در عمل حمایت خود را از مردم فلسطین نشان دهند و از اقداماتی نظیر تحریم اسرائیل و بستن راه‌های تأمین منابع به این رژیم استفاده کنند.

یادآوری دفاع مقدس و ایستادگی ملت ایران

آیت‌الله محمدی لائینی در پایان سخنان خود با اشاره به هفته دفاع مقدس و یادآوری جنگ تحمیلی، گفت: دفاع مقدس ایران نماد ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم و استکبار بود.

وی گف: در شرایطی که ایران دست خالی بود و از هیچ امکانات دفاعی برخوردار نبود، خداوند متعال ملت ایران را حفظ کرد و در برابر همه دشمنان پیروز شد و این پیروزی بزرگ در تاریخ ماندگار خواهد ماند و دنیا فهمید که ایران با دست خالی چگونه در برابر بزرگ‌ترین ارتش‌های منطقه ایستاد و پیروز شد.