۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۹

امام جمعه موقت رشت تاکید کرد؛

ضرورت توسعه متوازن اقتصادی و حمایت از بخش مسکن در گیلان

ضرورت توسعه متوازن اقتصادی و حمایت از بخش مسکن در گیلان

رشت- امام جمعه موقت رشت بر ضرورت توسعه متوازن اقتصادی و حمایت از بخش مسکن در گیلان تاکید کرد و گفت: بانک‌ها باید در اعطای تسهیلات جدی‌تر عمل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صفر قربانپور در نماز جمعه این هفته رشت ضمن یادآوری خاطرات دوران دفاع مقدس، گفت: دفاع مقدس، ترکیبی از تلخی‌های جنگ و شیرینی مقاومت ملت ایران است که در طول هشت سال با صبر و استقامت، حتی یک وجب از خاک کشورمان به دست دشمن نیفتاد.

وی افزود: این واقعیت ماندگار، نمونه‌ای کم‌نظیر در جهان است و به مانند آن در دفاع ۱۲ روزه مردم در برابر حمله رژیم صهیونیستی نیز نمایان شد.

امام جمعه موقت رشت ادامه داد: ما هرگز شروع‌کننده جنگ نبودیم اما در برابر هر تجاوزی مصمم به دفاع هستیم و با دشمن مقابله خواهیم کرد.

وی همچنین تأکید کرد: همراهی با ولایت فقیه و حمایت از ملت‌های مظلوم، به ویژه فلسطین، همواره در دستور کار است.

حجت‌الاسلام قربانپور از برگزاری کنگره هشت هزار شهید استان گیلان قدردانی و خواستار بهره‌برداری بهینه از موزه دفاع مقدس با امکانات مناسب شد تا مردم و نسل‌های آینده بتوانند با این دوران آشنا شوند.

وی سپس با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان گیلان، گفت: گسترش اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، از جمله صنایع تبدیلی در شهرستان‌های شرق و غرب استان و توسعه گردشگری در فومن و شفت باید در اولویت قرار گیرد.

امام جمعه موقت رشت افزود: نباید محدودیت‌ها و تنگ‌نظری‌ها مانع از توسعه شود و باید با نگاه بلند، زمینه اشتغال و رشد را برای مردم فراهم کنیم.

حجت‌الاسلام قربانپور به موضوع مسکن اشاره کرد و گفت: مشکل مسکن و گرانی اجاره‌بها بر کسی پوشیده نیست و لازم است بانک‌ها و مدیران اجرایی در اعطای وام و تسهیلات به ویژه بانک مسکن با جدیت بیشتر عمل کنند تا وعده‌ها محقق شود.

وی یادآور شد: مردم می‌توانند با مشارکت در حساب ویژه «حساب سید» که از سال ۵۸ توسط امام خمینی (ره) افتتاح شده، به رفع نیازهای مسکن کمک کنند.

