کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسمان استان اصفهان تا اواسط هفته آینده، صاف تا کمی ابری و در نواحی مرکزی گاهی غبارآلود پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه در ساعات عصر و شب گاهی وزش باد به نسبت شدید دور از انتظار نیست، افزود: از بعدازظهر امروز جمعه، شدت وزش باد در نواحی غربی، مرکزی، جنوبی استان افزایش می‌یابد و احتمال وقوع تند باد لحظه‌ای و خیزش گردوخاک وجود دارد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان روند کاهشی دارد، گفت: از بامداد فردا شنبه در نواحی غربی اصفهان و از روز یکشنبه در سراسر استان دما کاهش محسوس خواهد داشت.

طهماسبی خاطرنشان کرد: کاهش دما در مناطق مختلف استان اصفهان از روز یکشنبه ۳۰ شهریور بین چهار تا هشت درجه سلسیوس پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان امروز به ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۴ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.