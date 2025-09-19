کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسمان استان اصفهان تا اواسط هفته آینده، صاف تا کمی ابری و در نواحی مرکزی گاهی غبارآلود پیشبینی میشود.
وی با بیان اینکه در ساعات عصر و شب گاهی وزش باد به نسبت شدید دور از انتظار نیست، افزود: از بعدازظهر امروز جمعه، شدت وزش باد در نواحی غربی، مرکزی، جنوبی استان افزایش مییابد و احتمال وقوع تند باد لحظهای و خیزش گردوخاک وجود دارد.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان روند کاهشی دارد، گفت: از بامداد فردا شنبه در نواحی غربی اصفهان و از روز یکشنبه در سراسر استان دما کاهش محسوس خواهد داشت.
طهماسبی خاطرنشان کرد: کاهش دما در مناطق مختلف استان اصفهان از روز یکشنبه ۳۰ شهریور بین چهار تا هشت درجه سلسیوس پیشبینی میشود.
وی اضافه کرد: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان امروز به ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۴ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
