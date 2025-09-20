هوای اصفهان سالم است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هشت صبح روز شنبه بیست و نهم شهریور با میانگین ۸۰ AQI در وضعیت قابل قبول است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۸۷، پارک زمزم ۷۲، دانشگاه صنعتی ۷۴، خیابان رودکی ۹۲، خیابان زینبیه ۶۸، سپاهان‌شهر و کردآباد ۷۱، خیابان فرشادی ۷۳، خیابان فیض ۸۶، بولوار کاوه ۷۷، خیابان میرزا طاهر ۵۵، خیابان ولدان ۷۲ و هزار جریب ۶۶ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه پایش هوا خیابان رهنان با عدد ۱۵۱ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.