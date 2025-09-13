  1. استانها
تصادف جاده شیراز - داریان ۲ کشته و ۶ مصدوم برجا گذاشت

شیراز- مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس فارس گفت: برخورد یک دستگاه پراید با موتورسیکلت در جاده شیراز- داریان، ۲ کشته و ۶ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا وکیل زاده گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر برخورد خودرو پراید با موتورسیکلت در محدوده دوراهی کوشک‌مولا، کارشناسان اورژانس با سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام و اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی را برای مصدومان انجام دادند.

وی ادامه داد: متاسفانه در این تصادف رانندگی، ۲ نفر بر اثر شدت حادثه جان خود را از دست داد.

مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس فارس افزود: همچنین در این حادثه شش نفر نیز مصدوم شدند که چهار نفر به بیمارستان شهید رجایی و ۲ نفر به بیمارستان نمازی شیراز منتقل و علت حادثه در دست بررسی است.

