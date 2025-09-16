۲ فوتی و ۳ مصدوم در تصادف محور شیراز - جهرم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد آریان‌دوست با اشاره به وقوع حادثه شامگاه ۲۴ شهریور گفت: شامگاه دوشنبه ۲۴ شهریورماه، یک دستگاه خودروی پژو پارس در محور شیراز به جهرم در ابتدای حوزه راهداری خفر از مسیر جاده خارج شد.

وی ادامه داد: در این سانحه ۲ نفر از سرنشینان خودرو جان خود را از دست دادند و سه نفر دیگر نیز مجروح شدند.

رئیس پلیس راه جهرم با ابراز تأسف از تکرار حوادث در این محور، از رانندگان درخواست می‌شود با رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، توجه به سرعت مطمئنه، پرهیز از عجله و شتاب در رانندگی و اجتناب از استفاده تلفن همراه هنگام رانندگی، از بروز چنین حوادث تلخی جلوگیری کنند.

سرگرد آریان دوست تصریح کرد: پلیس راه با تمام توان در محورهای مواصلاتی حضور دارد و با هرگونه تخلف حادثه‌ساز برخورد خواهد کرد.