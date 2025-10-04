آذری:برخورد خودروهای سواری در قائمیه فارس ۲ کشته و یک مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم آذری با اشاره به برخورد ۲ خودرو سواری در جاده قائمیه به نورآباد گفت: عصر شنبه ۱۲ مهرماه گزارشی مبنی‌بر تصادف خودرو سواری پژو ۴۰۵ با سمند در کیلومتر ۵ جاده قائمیه - نورآباد به هلال‌احمر اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر ممسنی با یک دستگاه خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان ممسنی تصریح کرد: این حادثه یک مصدوم و ۲ جان باخته داشت که نجاتگران پس از اقدامات اولیه امدادی، مصدوم را برای ادامه درمان به نیروهای اورژانس و پیکر جان‌باختگان را به عوامل انتظامی تحویل دادند.