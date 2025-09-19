تخصیص ۵۳۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی به همدان در سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، مجید درویشی بعدازظهر جمعه در نشست هماهنگی و پیگیری مسائل روستاهای بخش مرکزی شهرستان همدان که به میزبانی روستای شورین برگزار شد، اظهار کرد: افزایش سطح رفاه روستاییان، تحقق مهاجرت معکوس و جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی در شهرها از اهداف اصلی مدیریت شهرستان همدان است.

وی با اشاره به برنامه مقاوم‌سازی منازل روستایی افزود: بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ فقره تسهیلات با نرخ سود ۴ درصد و تضامین زنجیره‌ای پیش‌بینی شده است و بنیاد مسکن، شوراهای اسلامی و دهیاران باید شناسایی و معرفی افراد واجد شرایط را در اولویت قرار دهند.

فرماندار همدان با اشاره به اعتبارات عمرانی سال آینده گفت: در کمیته برنامه‌ریزی سال ۱۴۰۴، ۵۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های توسعه‌ای شهرستان مصوب شده که دستگاه‌های اجرایی باید در اسرع وقت موافقت‌نامه‌های مربوطه را مبادله و اجرای پروژه‌ها را تسریع کنند.

درویشی از تخصیص ۵.۵ میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی مبادی ورودی روستاها در فاز نخست خبر داد و گفت: این طرح نقش مهمی در بهبود منظر و ساختار روستاها خواهد داشت.

وی همچنین با تأکید بر صرفه‌جویی و مدیریت منابع آبی هشدار داد: کاهش بارش‌ها و افت منابع آبی ضرورت اقدام فوری دستگاه‌های متولی را می‌طلبد و باید با لایروبی قنوات، اجرای کانال‌های آبرسانی، الگوی صحیح کشت و کنترل برداشت منابع زیرزمینی، از بحران‌های آبی پیشگیری شود.