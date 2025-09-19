  1. استانها
  2. همدان
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۸

تخصیص ۵۳۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی به همدان در سال ۱۴۰۴

همدان- فرماندار شهرستان همدان از تخصیص ۵۳۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای این شهرستان در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید درویشی بعدازظهر جمعه در نشست هماهنگی و پیگیری مسائل روستاهای بخش مرکزی شهرستان همدان که به میزبانی روستای شورین برگزار شد، اظهار کرد: افزایش سطح رفاه روستاییان، تحقق مهاجرت معکوس و جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی در شهرها از اهداف اصلی مدیریت شهرستان همدان است.

وی با اشاره به برنامه مقاوم‌سازی منازل روستایی افزود: بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ فقره تسهیلات با نرخ سود ۴ درصد و تضامین زنجیره‌ای پیش‌بینی شده است و بنیاد مسکن، شوراهای اسلامی و دهیاران باید شناسایی و معرفی افراد واجد شرایط را در اولویت قرار دهند.

فرماندار همدان با اشاره به اعتبارات عمرانی سال آینده گفت: در کمیته برنامه‌ریزی سال ۱۴۰۴، ۵۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های توسعه‌ای شهرستان مصوب شده که دستگاه‌های اجرایی باید در اسرع وقت موافقت‌نامه‌های مربوطه را مبادله و اجرای پروژه‌ها را تسریع کنند.

درویشی از تخصیص ۵.۵ میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی مبادی ورودی روستاها در فاز نخست خبر داد و گفت: این طرح نقش مهمی در بهبود منظر و ساختار روستاها خواهد داشت.

وی همچنین با تأکید بر صرفه‌جویی و مدیریت منابع آبی هشدار داد: کاهش بارش‌ها و افت منابع آبی ضرورت اقدام فوری دستگاه‌های متولی را می‌طلبد و باید با لایروبی قنوات، اجرای کانال‌های آبرسانی، الگوی صحیح کشت و کنترل برداشت منابع زیرزمینی، از بحران‌های آبی پیشگیری شود.

